Forti del grande successo del comeback delle Spice Girls, nel 2019 anche le Pussycat Dolls hanno decido di tornare. A novembre di due anni fa la splendida esibizione ad X Factor, dopo due mesi il video musicale dell’inedito React e l’annuncio del tour. Purtroppo il mondo si è fermato e ovviamente i concerti del gruppo sono stati rimandati, prima in autunno e poi nell’estate di quest’anno.

Nicole e le altre ragazze però non sono state ferme in questi mesi ed hanno lavorato alla loro nuova musica. Pare anche che le Pussycat Dolls – oltre ad aver già registrato del materiale – stiano per firmare un nuovo importante contratto con la Maverick.

Una fonte vicina al gruppo ha dichiarato: “Molte cose sono cambiate per questo ritorno. Tutto è stato rimandato di un anno. Adesso loro avranno un nuovo team ed è un’ottima notizia. Firmeranno con chi gestisce anche Madonna e Britney Spears. Inoltre hanno già a disposizione diverse nuove canzoni che stanno pianificando di pubblicare quando la situazione sarà migliorata. Hanno in mano del materiale davvero interessante. Con metà del gruppo nel Regno Unito e metà negli Stati Uniti, è difficile gestire tutto, ma sono determinate a pubblicare alcuni singoli nel 2021“.

Felice di questa notizia. React mi era piaciuta, ma dai nuovi singoli voglio qualcosa di più!

Pussycat Dolls: la performance ad X Factor UK.

You are not alone, I have struggled most of my life w the demons of insecurities, battling eating disorders, selfesteem & forever feeling like I don’t fit in. Don’t let the lies or noises in your head steal the joys & blessings of this life, nor keep you from your destiny – Nic🤍 pic.twitter.com/29U7Ig7bJN — THE PUSSYCAT DOLLS (@pussycatdolls) July 22, 2020