Le proponne 9 miliardi di lire

Stefano Bonaga, 80 anni, è un filosofo e docente di Antropologia filosofica all’università di Bologna. La sua vita è stata parzialmente al centro dell’attenzione per la relazione con la showgirl Alba Parietti. Bonaga l’ha accompagnata a un incontro con Silvio Berlusconi, il quale propose alla Parietti 9 miliardi di lire, offerta che lei rifiutò, seguendo il consiglio di Bonaga. Nella sua recente intervista al Corriere della Sera, Bonaga ha evitato di approfondire l’argomento, affermando che non gli piace parlare del suo passato con la Parietti, che lui considera una “brava ragazza” ma con una vita pubblica molto esibizionista. Per sei anni, racconta di essere stato al centro dell’attenzione e di averne sofferto.

Riguardo al rifiuto della Parietti all’offerta di Berlusconi, Bonaga ha spiegato che fu lei a decidere di dire di no, nonostante fosse lui presente all’incontro. Subito dopo il rifiuto, ricevette una telefonata da Romano Prodi che lo elogiava. Bonaga ha chiarito di non essere interessato ai soldi e al potere, affermando che anche se gli fosse stato offerto un ingente denaro, lo avrebbe rifiutato, considerandosi disinteressato a tali beni materiali. Vive una vita semplice, girando in motorino e indossando vecchi vestiti, senza desiderare ricchezze.

Bonaga ha anche parlato del suo legame con Lucio Dalla, descritto come un amico fantastico, con una capacità creativa davvero unica nelle sue canzoni. Tuttavia, ha mantenuto la sua reticenza nel condividere dettagli intimi della loro amicizia. Ha menzionato anche Vasco Rossi, dicendo che la gente lo sottovaluta e non coglie la sua cultura profonda. Racconta un aneddoto in cui, durante una gita in barca con Rossi, il rocker dormiva per la maggior parte del tempo, preoccupato di perdere il posto al porto. In conclusione, Bonaga considera Vasco una persona complessa, onesta e priva di mezze verità riguardo ai suoi difetti.