Le probabili drag queen della terza stagione di Drag Race Italia

Drag Race Italia in autunno tornerà con una terza stagione questa volta in esclusiva su Paramount+ e non più su Discovery+. Alcuni rumor parlano anche di giuria parzialmente rinnovata, ma per adesso tutto tace: quel che è certo è che Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini hanno tutti condiviso sui propri social la notizia del rinnovo e dell’apertura dei casting.

L’iscrizione ai casting è durata meno di una settimana e in questi giorni pare che venga delineato il cast ufficiale. Chi parteciperà alla terza stagione di Drag Race Italia?

Dopo una race romana (che ha visto nel cast metà staff del Muccassassina), quest’anno tutti gli occhi sono puntati sulla movida milanese. Fra le papabili candidate potremmo trovare quindi chi bazzica La Boum, come ad esempio Amanda Lewinsky, Lilly Love, Angel McQueen, Naomi Tisdale, Roelle (vista nell’ultimo video dei Maneskin) e Santissima Vicky, miss congeniality di default.

Drag Race Italia 3, chi potrebbe partecipare

In pole position anche Lucrezia Borkia che avrebbe dovuto partecipare lo scorso anno ma che all’ultimo s’è beccata il Covid; così come l’acclamata Lina Galore, fortissima sui social. Per la quota beard queen attenzione a Skandalorsa Von Thor e a Leona Vegas. In comune queste due non hanno niente se non appunto la peluria sul viso.

Al contrario di altre race, in quella italiana non c’è mai stata una drag queen transgender e la terza stagione potrebbe essere quella buona. Fra le papabili Melissa Bianchini, Chanel Monyque e Mila Morphosis, queste ultime vincitrici di Miss Drag Queen Italia e la prima storico volto del Mucca e impersonator di Beyoncé.

Ma ancora Sequencé Knowles, El Kim, Chardonnay, il fidanzato di Divinity alias Atomika e in quota manzo out of drag Kelly Rocha su tutti. Dalla Spagna – ma originaria di Verona – potrebbe infine esserci Baba Yaga, così come Dolomia Chanel che ha sostenuto un provino per la prima stagione tutt’ora visibile su YouTube.