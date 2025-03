Le principali notizie del 24 marzo 2025: scioperi, eventi culturali, scosse sismiche e aggiornamenti economici

Oggi, 24 marzo 2025, vari eventi hanno segnato la giornata, dai disagi nel settore aereo agli aggiornamenti su eventi culturali e scientifici. Ecco un riepilogo delle notizie più rilevanti:

Sciopero nel settore aereo: disagi per i voli easyJet

Oggi è stato indetto uno sciopero che ha coinvolto il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers e i piloti di easyJet. Le agitazioni hanno interessato diversi aeroporti italiani, tra cui Linate, Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone, Bergamo e Pantelleria. Le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, sono state rispettate, ma i passeggeri sono stati invitati a verificare lo stato dei voli direttamente con le compagnie aeree.

Eurovision Song Contest 2025: debutta “Eurovision… A Little Bit More”

È ufficialmente iniziata l’iniziativa “Eurovision… A Little Bit More”, che permette agli artisti partecipanti di esibirsi con brani in gara, cover o altri brani originali. I video delle performance sono disponibili sul canale YouTube ufficiale dell’evento a partire da oggi, 24 marzo 2025.

Giornata Meteorologica Mondiale 2025: convegno a Roma

Oggi si è svolto un convegno presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma per celebrare la Giornata Meteorologica Mondiale 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), ha trattato temi attuali riguardanti la meteorologia, il cambiamento climatico e le sue implicazioni per la società. Il tema di quest’anno era “Colmare insieme il divario dell’allerta precoce”.

Giornate internazionali: focus su tubercolosi e diritti umani

Il 24 marzo è anche la Giornata Mondiale della Tubercolosi, una data dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi e del trattamento tempestivo di questa malattia infettiva. Inoltre, si celebra la Giornata Internazionale per il Diritto alla Verità riguardo alle Violazioni Gravi dei Diritti Umani e della Dignità delle Vittime, un’occasione per onorare coloro che hanno lottato per la protezione dei diritti umani.

Attività sismica tra Puglia e Basilicata: scosse registrate

Nelle ultime 24 ore, sono state registrate scosse sismiche tra la Puglia e la Basilicata. Il 23 marzo, alle 13:04, un terremoto di magnitudo 2.6 è stato rilevato al largo della costa del Gargano, vicino al Lago di Lesina. Poche ore dopo, alle 20:38, una scossa di magnitudo 2.7 ha interessato la periferia di Potenza. Il 24 marzo, alle 7:42, un’altra scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata al largo del Gargano. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi.

Aggiornamenti economici: borse europee in rialzo, focus su Telecom Italia

Le borse europee hanno aperto in rialzo, spinti dall’ottimismo riguardo a una possibile riduzione dei dazi statunitensi che entreranno in vigore il 2 aprile. A Piazza Affari, Telecom Italia ha registrato un aumento del 2,64%, raggiungendo i 0,2991 euro per azione. Vivendi, principale azionista del gruppo, ha ridotto la propria partecipazione dal 23,8% al 18,4%, confermando la sua strategia di disimpegno progressivo da Telecom Italia.