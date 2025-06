“Le Prime Volte dei VIP: Scopri Come Feste Indimenticabili Hanno Cambiato le Loro Vite!”

Kristen Stewart è a Cannes per presentare la sua prima opera da regista, “The Chronology of Water”, un adattamento del bestseller autobiografico di Lidia Yuknavitch, pubblicato nel 2011. La proiezione del film avverrà durante la quarta serata della 78ª edizione del Festival di Cannes.

L’attrice ha partecipato al consueto photocall, manifestando il suo entusiasmo per questo debutto significativo. Per l’occasione ha scelto un look audace e femminile: un total look rosa confetto, composto da una giacca in pizzo aperta sul davanti e mini shorts coordinati, completato da una sottilissima gonna in tulle.

