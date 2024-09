Le prime parole della vedova

Barbara Lombardo, la moglie di Totò Schillaci, sta vivendo un periodo di grande dolore dopo la scomparsa del celebre calciatore, avvenuta a seguito di una lunga malattia. Schillaci era noto non solo per il suo talento nel calcio, ma anche per il suo attaccamento alla famiglia, che ora sta affrontando una profonda sofferenza.

Totò Schillaci, che ha segnato la storia del calcio italiano, si è spento dopo aver combattuto un grave tumore al colon, ricoverato presso l’ospedale civico di Palermo. La sua morte ha colpito in modo particolare la famiglia: sua moglie Barbara e i tre figli, che erano molto legati a lui. I momenti affrontati dalla famiglia sono stati estremamente complicati, e si stanno sostenendo a vicenda per cercare di superare questo momento difficile.

In una recente intervista, Barbara ha espresso il suo profondo dolore, rivelando che Totò ha lottato con tutte le sue forze per rimanere accanto a loro. “Non voleva spegnersi perché sapeva che ci eravamo noi,” ha dichiarato, evidenziando l’amore e il legame che li univa. Nonostante la tragedia, la famiglia ha ricevuto un grande affetto dal pubblico, suscitando un senso di gratitudine per il supporto e la solidarietà dimostrati nei confronti di Totò e dei suoi cari.

Barbara ha anche sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto, non solo dai tifosi, ma anche dal personale medico, che ha mostrato una grandissima empatia. Questo amore collettivo ha dato loro un certo conforto in un momento così doloroso.

Anche Mattia, il figlio di Totò e Barbara, ha condiviso il suo amore e ammirazione per il padre, descrivendolo come un esempio e un grande punto di riferimento nella sua vita. Ha spiegato come il padre lo abbia insegnato a combattere e a non arrendersi mai, anche nei momenti più difficili.

In questo momento di lutto, la famiglia di Totò Schillaci si stringe attorno ai ricordi e all’amore che lui ha lasciato, ricevendo conforto dall’affetto dimostrato da tanti in questa terribile prova.