le prime parole del conducente

L’ennesima tragedia si abbatte sulle strade italiane. Una donna, Iolanda Tosetti, è morta il 19 aprile a causa di un impatto con un furgone nei pressi di Inverigo a Como. Da quello che sappiamo il conducente del furgone non si è accorto di niente.

Cerchiamo di fare chiarezza su questa brutta storia.

Donna mora investita da un furgone in provincia di Como

È il 19 Aprile 2024 quando una donna di 82 anni, Iolanda Tosetti, decide di attraversare la strada senza sapere che cosa il destino abbia in serbo per lei. L’anziana signora si trovava sulle strisce pedonali quando un furgone l’ha letteralmente investita.

Fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravi, motivo per cui alcuni passanti hanno immediatamente contattato il 118. La donna non è stata l’unica vittima del furgone in quanto cadendo aveva colpito un cicloturista di passaggio che per fortuna ha riportato ferite leggere.

I soccorsi si sono precipitati sul luogo dell’incidente e hanno trasportato urgenza la signora all’ospedale di Erba, ma purtroppo questa è mancata durante il trasporto. Le forze dell’ordine stanno quindi esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza del posto in modo da ricostruire la dinamica del sinistro.

Il conducente del furgone dichiara di non essersi accorto di nulla

Alla guida del furgone un mezzo Fiat Ducato un 74enne residente a Lambrugo. Questo è stato identificato dalla polizia ed è subito stato interrogato in merito a quanto accaduto. L’identità dello stesso è stata individuata grazie alla targa del mezzo e l’uomo è stato denunciato dalle autorità.

L’uomo avrebbe però dichiarato di non essersi accorto di nulla anche se questo appare molto strano visto che i presenti hanno cominciato a urlare non appena hanno assistito alla scena. Gli accertamenti continuano anche perché il furgone non riporterebbe i segni dell’impatto e nessuna traccia riconducibile allo scontro.

Nel frattempo è in corso l’esame autoptico sul corpo della Tosetti, il quale è stato autorizzato dalla Procura di Como. Nelle prossime ore verranno forniti degli aggiornamenti al fine di ricostruire quanto accaduto in quella triste mattinata di Aprile.