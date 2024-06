le prime ipotesi sul decesso 

Le foto sui social appena prima della tragedia. Una location mozzafiato, un momento di vacanza immortalato per sempre e poi il decesso in mezzo al mare. Resta ancora un mistero la fine della donna, per questo bisognerà aspettare l’esito di esami e anali approfondite. L’influencer raggiunta dai soccorsi, arrivati quando non c’era più nulla da fare per lei, sta addolorando numerosi follower e amici.

Cosa è successo alla nota influencer allora? Ricostruiamo la vicenda. La donna è tragicamente deceduta durante una vacanza a bordo di uno yacht a Malta. Farah El Kadhi, 36enne tunisina, architetto e fondatrice del marchio di moda Bazarbyfaf è misteriosamente deceduta sull’imbarcazione.

Trovata priva di sensi sulla barca, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Mater Dei nella città portuale di Msida, situata sul lato orientale dell’isola. Il sospetto era quello che si fosse trattato di un infarto, anche se parliamo di una donna di giovane età.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile rianimarla. Solo l’autopsia chiarirà le cause del decesso. Poco prima del tragico evento, Farah aveva condiviso alcune foto dallo yacht ormeggiato in un porto turistico. Una collega influencer, anche lei tunisina, Soulayma Hneynia, residente a Malta e partecipante alla prima edizione di Love Island Malta, è stata tra le prime a dare l’allarme dopo che Farah non le aveva risposto al telefono.

Soulayma, dopo la triste notizia, ha descritto Farah con grande dolcezza. Scrive di lei: “Persona davvero meravigliosa, conosciuta per la sua gentilezza, generosità e calore. Il suo spirito positivo ha toccato tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”. Farah, che lavorava come architetto per la società Key Concept, era una delle influencer più seguite in Tunisia. Utilizzava la sua piattaforma per promuovere il suo marchio di moda Bazarbyfaf, così facendo ha raggiunto 1,1 milioni di follower su Instagram.

Numerosi i messaggi di condoglianze espressi sulla sua pagina Instagram. Impressionante il grande affetto anche solo degli amici virtuali dell’influencer. Un follower scrive: “È vero, ti conosco solo tramite Instagram, ma il dolore è stato profondo fin dalla tua scomparsa!”. In molti, scioccati, non dimenticheranno mai la giovane donna.