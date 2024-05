le prime ipotesi degli inquirenti

Tragica scoperta nella sera di mercoledì in una casa a Chiaravalle

Un tragico ritrovamento ha scosso un comune marchigiano. All’interno di una abitazione a Chiaravalle sono stati trovati i corpi senza vita di una madre e di suo figlio. A lanciare l’allarme sono stati i vicini preoccupati ed allarmati dalla situazione. Le indagini condotte da Carabinieri tentano di far luce su questa tragica vicenda.

Madre e figlio trovati senza vita in casa

Un tragico ritrovamento avvenuto poche ore fa a Chiaravalle, in provincia di Ancona, ha pesantemente sconvolto tutta la popolazione. Sono da poco passate le 19:00 e la centrale operativa dei soccorsi, riceve una chiamata. Alcuni vicini, dopo aver provato inutilmente a contattare i residenti dell’appartamento situato in via Gramsci, ed allarmati dal cattivo odore proveniente dall’abitazione, hanno avvisato Carabinieri e 118.

Trovati senza vita in casa a Chiaravalle

Lo scenario che hanno trovato gli agenti ed i sanitari, dopo essere entrati nella dimora, è stato il peggiore. All’interno della casa giacevano i due corpi senza vita di due persone, madre e figlio, rispettivamente 78 e 55 anni. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire gli eventi, tra le ipotesi, emerge anche quella dell’omicidio-suicidio. Ad avvalorare questa ipotesi diverse prove rinvenute all’interno della casa tra cui, diverse tracce ematiche e dei coltelli. Sui corpi di L.M. la madre, e M.B. il figlio, presenti diverse ferite da taglio. Il medico legale effettuerà tutte le analisi per stabilire con certezza se le ferite rinvenute, siano la vera causa del decesso.

Madre e figlio trovati senza vita nella loro casa a Chiaravalle

La porta e le finestre dell’abitazione non presentano segni di effrazione o scasso. Da quanto si apprende, il decesso di madre e figlio risale a diversi giorni fa, anche 10 secondo le prime analisi. Spetterà agli agenti, dopo aver raccolto tutte le prove fisiche e le testimonianze, ricostruire nel modo più accurato possibile, gli avvenimenti di via Gramsci a Chiaravalle. Purtroppo sempre nella giornata di oggi, un altro terribile avvenimento ha scosso un’altra città italiana, quella di Parma, dove un uomo ha tolto la vita alla moglie.