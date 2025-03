Le possibili origini dei problemi del 31 marzo

ChatGPT di OpenAI ha subito un down su larga scala il 31 marzo, insieme ad altri strumenti come Sora, il servizio di generazione video. Le segnalazioni di disservizio sono aumentate notevolmente, raggiungendo 1251 alle 17:00, coinvolgendo non solo l’Italia, con città colpite come Milano, Roma, Napoli e Bologna, ma anche aree globali, dagli Stati Uniti all’Asia. Le cause del malfunzionamento potrebbero essere legate all’aumento della domanda, in particolare dopo l’introduzione del generatore di immagini basato sul modello GPT-4o. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno cercato di generare immagini, mettendo a dura prova i server di OpenAI. Il CEO Sam Altman aveva persino ironizzato sul sovraccarico delle GPU, suggerendo che stessero “sciogliendosi”. Nonostante OpenAI avesse limitato l’accesso alle funzionalità avanzate per gli utenti paganti, ciò potrebbe non essere stato sufficiente a prevenire i problemi. Le origini del down rimangono incerte; potrebbero esserci stati problemi tecnici nei data center o, meno probabilmente, attacchi informatici. La natura globale del problema suggerisce una possibile origine nei server di OpenAI, che sono ospitati da Microsoft, il principale partner tecnologico dell’azienda. Attualmente, OpenAI non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la situazione o le tempistiche di risoluzione. Gli utenti possono monitorare gli aggiornamenti su Downdetector e sui canali social ufficiali di OpenAI. Nel momento della redazione, alcuni utenti non riscontrano problemi, indicando che il team tecnico potrebbe già essere al lavoro per risolvere il disservizio.

