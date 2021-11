Bruce Springsteen potrebbe essere atteso da due concerti in Italia nel 2022: manca l’ufficialità, ma spuntano le possibili date.

Novità sul fronte Bruce Springsteen. Il Boss potrebbe davvero tornare a suonare dal vivo in Italia nel 2022. Mancano conferme, ma le voci che hanno iniziato a circolare negli scorsi mesi stanno finalmente prendendo forma. Poche settimane era venuta a galla la possibilità di un live del rocker americano in una città in cui finora non si è mai esibito, Ferrara. E su questo fronte arrivano conferme. Ma potrebbe non essere quello l’unico live del Boss in Italia. Scopriamo insieme quali sono i possibili concerti dell’artista del New Jersey.

Bruce Springsteen in Italia nel 2022?

Ebbene sì. Il Boss starebbe davvero per tornare a esibirsi nel nostro paese. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane, o magari nei prossimi giorni. Fonti molto vicine al rocker americano, riportate da Rockol, parlano addirittura di un doppio appuntamento nel 2022 per Springsteen in Italia. In particolare, l’amatissimo cantautore di Born to Run dovrebbe esibirsi dalle nostre parti nella primavera del prossimo anno in un due location davvero straordinarie.

Le possibili date dei concerti del Boss in Italia

Il primo concerto dovrebbe essere in programma il 20 maggio a Ferrara, come già anticipato nelle scorse settimane. Due giorni dopo, il 22 maggio, il Boss dovrebbe invece tornare a Roma, per esibirsi nuovamente in una location che già lo ha visto grande protagonista nel 2016: il Circo Massimo.

Non si sa ancora se i concerti del nuovo tour di Springsteen saranno utili per promuovere un nuovo album o se serviranno a riempire il vuoto promozionale degli ultimi due album del Boss, che non hanno potuto godere del giusto supporto dal vivo a causa della pandemia da Coronavirus.

Di seguito il video del nuovo film concerto dedicato al cantautore del New Jersey: