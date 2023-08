le possibili cause, i sintomi e il trattamento

In questo articolo cercheremo di capire quali sono le cause, i sintomi e il trattamento migliore per la cistite nel cane secondo gli esperti.

Ormai sappiamo molto bene che anche gli animali domestici, intesi come cani e gatti, potrebbero avere qualche malattia esattamente come gli esseri umani. Per questo è necessario osservarli di continuo perché loro non sono in grado di dire che stanno male e, spesso, il loro linguaggio del corpo può essere frainteso.

In questo articolo tratteremo della cistite nel cane e proveremo a prendere tutte le informazioni degli esperti per capirla meglio. È importante capire come si manifesta per portare subito il cane dal veterinario, ma anche cosa potrebbe causarla per prevenirla. Poi, è utile sapere come si cura.

Naturalmente, essere informati fa bene ma mai fare da soli e rivolgersi sempre ad un esperto quando si tratta di salute. Sottovalutare, rimandare o usare dei rimedi non appropriati potrebbe causare anche la morte del cane.

Cistite nel cane: le cause e i sintomi

La cistite è un’infiammazione della vescica del cane e può presentarsi in forma acuta o cronica. Nel primo caso si hanno dei sintomi immediati e facilmente risolvibili, nel secondo ci sono sintomi più velati ma si rende difficile combattere del tutto l’infezione.

Ci sono diversi tipi di cistite: meccanica, metabolica, batterica, tossica e neoplastica, ma nel cane, di solito, abbiamo a che fare con una cistite batterica. Spesso a provocarla è il batterio Eschirichia coli, ma può anche derivare dall’assunzione di farmaci e da altre malattie come il diabete o il tumore alla vescica.

I sintomi che possono manifestarsi sono i seguenti:

iperattività

il cane si sforza di fare pipì ma non riesce

si lamenta mentre fa pipì

l’urina è molto scarsa e maleodorante

presenza di sangue nell’urina

Si manifesta in modo diversi nel maschio e nella femmina. In quest’ultima è legata al ciclo mestruale, all’infiammazione e al cambiamento di ormoni, nel maschio, invece, potrebbe essere un problema alla prostata per via dell’età avanzata.

Trattamento

Se si notano questi sintomi è importante andare subito dal veterinario. L’esperto farà una diagnosi prima sul racconto dei dettagli che gli farete e poi procederà con degli accertamenti specifici come sentire la vescica al tatto e prelevare un campione di sangue e urina.

Di solito, si somministrano subito farmaci antinfiammatori e cortisone, insieme ad una terapia antibiotica. Tuttavia, bisogna anche intervenire sull’alimentazione e poi indagare sulle cause che hanno portato all’infiammazione.

Curare la causa è fondamentale per far stare meglio il cane. Di solito, una terapia antibiotica si porta avanti per un paio di settimane e poi il veterinario fa una nuova valutazione. Ad ogni modo, è molto importante alimentare il cane con più cibo umido oppure crocchette specifiche per chi ha problemi di questo tipo.

Ripetiamo che è molto importante seguire attentamente le indicazioni del veterinario e non fare di testa propria. Il dosaggio dei farmaci deve essere quello giusto, così come la dieta deve essere bilanciata nel modo più appropriato.