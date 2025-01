Le possibili avversarie della Roma

Terminata la fase campionato, inizia per l’Europa League la fase dei playoff. Oggi, 31 gennaio, i 16 club che si sono classificati tra il 9° e il 24° posto conosceranno le avversarie da affrontare. La Roma dovrà partecipare ai playoff, dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte, per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale.

La Lazio, che ha concluso la fase campionato al primo posto, entrerà direttamente dagli ottavi. Le squadre classificate tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie, mentre quelle dal 17° al 24° non lo saranno. Le teste di serie verranno accoppiate con le non teste di serie secondo un preciso schema.

Per la Roma, le possibili avversarie nei playoff sono Ferencvaros o Porto. I playoff si svolgeranno il 13 e il 20 febbraio, e successivamente, il 21 febbraio, ci sarà un nuovo sorteggio per gli ottavi di finale, dove parteciperanno le prime otto squadre della fase campionato, inclusa la Lazio. Si prospetta la possibilità di un derby romano tra Roma e Lazio, in un accoppiamento che sarebbe una novità a livello europeo.

Il sorteggio di Europa League inizierà oggi alle 13 italiane e sarà trasmesso in diretta dalla sede UEFA di Nyon. Sarà visibile su Tv8, Sky e Amazon Prime Video per gli abbonati, oltre a poter essere seguito in streaming su diverse piattaforme. La cerimonia promette di essere un momento interessante per le squadre italiane coinvolte e per i tifosi.