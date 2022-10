le più belle e famose

Le canzoni d’amore più belle di Michael Jackson: da She’s Out of My Life a You Are Not Alone.

Michael Jackson è stato l’autentico Re del Pop, un artista straordinario in grado di conquistare il mondo con decine e decine di canzoni da primi posti delle classifiche mondiali. E tra queste anche molte canzoni d’amore. Nato nel 1958, inizia la sua carriera come cantante bambino con i fratelli Jackson 5. Continua ad avere successo da solista con album come Thriller e Bad, in grado di vendere milioni di copie. Morto nel giugno 2009 per un attacco cardiaco, ha lasciato un’eredità artistica che rimane ancora oggi un punto di riferimento.

Riconosciuto come l’inventore del moonwalk e come colui che ha influenzato il sound della musica pop, si è sempre battuto per l’uguaglianza razziale e per aiutare milioni di bambini in tutto il mondo. Anche per questo motivo rimarrà per sempre indimenticabile nel cuore di tutti noi. Per celebrare ancora la sua grandezza, ecco alcune delle sue più belle canzoni d’amore.

Michael Jackson

Le più belle canzoni d’amore di Michael Jackson

Qualunque sia il tuo stato d’animo, ascoltare una bella canzone d’amore di Michael Jackson non potrà che farti bene. Tra le più famose possiamo citare She’s Out of My Life, brano che parla della separazione tra un uomo e la sua donna. Il protagonista è triste per la perdita, ma sa che è meglio così. Si tratta di un brano quindi sulla realizzazione di un uomo che capisce che per andare avanti deve fare un passo indietro. Una canzone potente e toccante, in grado di regalare speranza.

Un’altra grande canzone d’amore di Jacko è I Just Can’t Stop Loving You, un brano meno profondo ma altrettanto intenso su un uomo innamorato che non riesce a smettere di pensare alla sua amata, e che è disposto a qualunque cosa per lei.

The Way You Make Me Feel, un’altra tra le sue canzoni d’amore più famose, è invece incentrata su un ragazzo innamorato di ragazza e desiderosi di farle sapere come riesce a farlo sentire. Una sensazione che lui ama e che è intenzionato a ricambiare.

Altre splendide canzoni d’amore del Re del Pop

Jackson è diventato uno dei cantanti più famosi di tutti i tempi per la sua incredibile voce, le sue capacità di ballerino e anche per i suoi grandi successi, non tutti d’amore. Thriller o Beat It, ad esempio, sono canzoni che trattano altre tematiche. Nel suo repertorio non sono però mancate le grandi ballate. Tra queste, spicca anche I’ll Be There, canzone che rappresenta la forza dello spirito umano e il potere dell’amore. In questo caso il protagonista si rivolge all’amata e le garantisce che, qualunque cosa accada, lui ci sarà sempre per lei e non la lascerà mai veramente sola.

E chiudiamo questa rassegna con la celebre You Are Not Alone. Anche in questo brano Michael parla di solitudine, ma in questo caso conforta una persona, che non è obbligatoriamente quella amata, in preda a un momento di sconforto. Si tratta di un brano ispirato ai suoi problemi personali di quel periodo e che è servito a esorcizzare le sue paure e a fargli capire che, anche nei momenti peggiori, c’è sempre qualcuno in grado di aiutarci.