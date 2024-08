Le più belle canzoni dedicate al mare

Vi proponiamo una selezione delle canzoni italiane più belle dedicate al mare: dalle parole di Lucio Dalla a quelle di Loredana Bertè.

Il mare ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella musica italiana, offrendo scenari unici e inesauribili fonti di ispirazione per cantanti e cantautori. Che si tratti di evocare l’effervescenza estiva, di riflettere su storie d’amore o di contemplare la propria interiorità, molti artisti italiani hanno saputo trasformare l’immensità azzurra e le sue sfumature in melodie indimenticabili.

Da Lucio Dalla a Jovanotti, passando per miti come Pino Daniele e Franco Battiato, il panorama musicale italiano si è spesso tinto dei colori del mare, producendo brani che sono entrati nella storia. Questo articolo vuole fare un viaggio attraverso le canzoni che hanno saputo raccontare il mare in tutte le sue forme, diventando colonna sonora di molte estati e di momenti indimenticabili.

Le più belle canzoni sul mare

A proposito di canzoni che parlano di mare, non si può non citare “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla. Nel 1977 il cantautore bolognese mette in musica una riflessione profonda sulla condizione umana. L’artista trasforma il mare in una metafora dell’esistenza, dove i pesci rappresentano la libertà elusiva. Riascoltiamola insieme con il viedoclip ufficiale:

In “Chi tene ‘o mare” del 1979 Pino Daniele canta lo spirito di Napoli e dei popoli del sud, in una canzone che sembra portare l’ascoltatore direttamente sulle rive del mare. Riascoltiamola insieme:

Anche Loredana Bertè ha saputo catturare la bellezza delle distese azzurre con “Il mare d’inverno“. La malinconica atmosfera di questo brano, interpretato magistralmente dalla cantante è frutto della penna di Enrico Ruggeri. Il mare d’inverno diventa simbolo di introspezione e riflessione. Riascoltiamola insieme:

Le hit estive

Tra i più grandi successi estivi di sempre non si può non citare “Un’estate al mare“: Il successo del 1982 di Giuni Russo, scritto da Battiato, diventato l’inno di chi sogna una fuga dall’ordinario verso la leggerezza del mare. Riascoltiamola insieme:

“L’estate addosso” e “Riccione” sono due hit estive decisamente più contemporanee: Jovanotti e The Giornalisti, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, portano l’ascoltatore nelle atmosfere estive più recenti, tra nostalgia e desiderio di libertà.