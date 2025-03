Le piste alternative sul delitto di Garlasco già escluse

L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco rimane un caso irrisolto, con Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, considerato l’unico colpevole fino a prova contraria. Chiara, uccisa il 13 agosto 2007, viveva una vita caratterizzata da relazioni limitate, e le indagini non hanno rivelato anomalie significative. Le piste esplorate, incluse quelle avanzate dalla difesa, sono state scartate dai giudici, che hanno confermato la condanna di Stasi a 16 anni di carcere.

Le indagini hanno esaminato nel dettaglio la vita di Chiara, che comunicava con le sue poche amiche tramite telefono e email; tutti hanno descritto la giovane come seria e timida. Non sono emerse relazioni sospette e gli alibi di coloro che avevano contatti con lei sono stati verificati. Aspetti come la presenza di nicotina nei capelli di Chiara, nonostante Stasi non fumi, sono stati spiegati dalla frequentazione del padre, un forte fumatore.

Le condizioni dei cassetti in casa, inizialmente interpretate come prova di un furto, sono state ritenute non convincenti dai giudici, i quali hanno sottolineato che l’ipotesi di un aggressore sconosciuto non regge. La dinamica dell’omicidio suggerisce infatti un attacco da parte di qualcuno di intimo alla vittima, evidenziando un possibile movente emotivo.

La Corte ha rigettato le argomentazioni della difesa, considerandole fantasiose e prive di fondamento. In conclusione, gli elementi raccolti puntano chiaramente verso Stasi, confermando ulteriormente la responsabilità dell’imputato nell’omicidio di Chiara Poggi.