Milioni di italiani (ben oltre i 10) sono abbonati alla piattaforme di streaming video, da Netflix a Now Tv, da Disney Plus ad Amazon Prime Video, ma quali sono quelle più utilizzate? Se in numeri assoluti, il sito di Reed Hastings batte tutti (nel nostro Paese, sono oltre 2 milioni le persone che guardano Netflix), il discorso cambia quando si guarda alle percentuali.

Streaming

Secondo i dati di JustWatch, riferiti al terzo quadrimestre del 2021 (cioè i mesi compresi fra luglio e settembre), sia Netflix sia Prime Video hanno visto calare dell’1% le loro quote sul mercato italiano, confermando una tendenza che va avanti ormai dall’inizio dell’anno: da gennaio, sono scese rispettivamente del 3% e del 2%. Al contrario, Disney Plus e Now Tv, che fa capo a Sky, sono salite ognuna dell’1%.

Nel dettaglio, Disney Plus è quella la cui quota di mercato è cresciuta di più mese su mese e pure guardando ai quadrimestri: +9% fra Q1 e Q2; nello stesso arco di tempo, Netflix e Prime Video sono scese entrambe del 5%.

I dati sono elaborati sulla base degli oltre 20 milioni di utilizzatori mensili di JustWatch, un sito e un’app attiva in oltre 50 Paesi del mondo che aiuta a rispondere alla sempre complicata domanda “Dove posso vedere il film o la serie che m’interessa?”: è sufficiente cercare il titolo per vedere dove è disponibile, in quale risoluzione e a che prezzo.