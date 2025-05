Le persone ti giudicano in base al nome dell’animale: la ricerca

Secondo una recente ricerca, i proprietari di cani e gatti vengono giudicati in base al nome scelto per i loro animali domestici. Oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato di giudicare i proprietari secondo il nome dato ai loro pet. In Italia, il numero di animali domestici supera quello degli esseri umani, con 62,1 milioni di esemplari. Questa tendenza si osserva anche in altri paesi, suggerendo che la scelta dei nomi per gli animali sia un tema di crescente interesse.

La ricerca ha evidenziato che il 28% dei nomi più comuni è legato al cibo, con scelte come “Polpetta” e “Biscotto”. Inoltre, oltre un terzo degli intervistati ha optato per nomi “umani” e il 32% ha scelto nomi tradizionali, come Bobby per i cani. L’85% dei proprietari conferisce almeno un soprannome ai propri animali.

Nel tempo, il trattamento degli animali domestici è notevolmente cambiato; oggi sono considerati membri della famiglia. Le marche di lusso iniziano a produrre accessori eleganti per animali, evidenziando un approccio sempre più design-oriented.

Le ricerche dimostrano anche che i proprietari di animali tendono a essere più calmi e rilassati, e la presenza di un animale domestico può diminuire il declino cognitivo negli anziani. La scelta del nome dell’animale è cruciale e dovrebbe riflettere il legame tra l’umano e il suo compagno. L’educazione del cucciolo deve includere l’insegnamento del suo nome, fondamentale per un corretto addestramento.