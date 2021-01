Performance di puro rock quelle messe in atto da Bruce Springsteen e dai Foo Fighters per l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Joe Biden è diventato il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. Bruce Springsteen, i Foo Fighters e Jon Bon Jovi sono state alcune delle star del mondo della musica che hanno omaggiato l’ex senatore del Delaware per la sua nuova carica politica. Le esibizioni sono state raccolte come parte di uno speciale concerto, intitolato Celebrating America, organizzato dal Comitato inaugurale di Biden e presentato dall’attore Tom Hanks.

Suonando da solo davanti all’iconico Lincoln Memorial a Washington DC, Springsteen, sostenitore di lunga data di Biden, ha offerto “una piccola preghiera” per il proprio paese con Land Of Hope And Dreams tratta dall’album Wrecking Ball di 2102.

Bruce Springsteen omaggia Joe Biden con Land of Hope and Dreams

Ecco il video dell’esibizione:

Springsteen ha fatto parte della campagna di Biden sin dalla Convenzione Nazionale Democratica del 2020, quando è apparso nei promo della campagna, accompagnati dalle canzoni di The Rising. Ha anche narrato uno degli annunci della campagna di Biden appena prima del giorno delle elezioni. Springsteen ha precedentemente organizzato un evento del giorno dell’inaugurazione per Barack Obama ed è stato insignito della Presidential Medal of Freedom da Obama nel 2016.

Foo Fighters all’inaugurazione di Joe Biden con Times Like These

I Foo Fighters hanno eseguito la loro canzone Times Like These in onore di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. Prima dello spettacolo, Dave Grohl ha tenuto un breve discorso sugli insegnanti, tra cui ci sono la dottoressa Jill Biden e sua madre, Virginia Grohl. È una performance che inizia con calma, per poi incalzare.

Il video dell’esibizione:

“Quest’anno i nostri insegnanti hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti, ma attraverso la dedizione e la creatività, hanno fatto fronte a queste sfide a testa alta. Quindi la prossima canzone è per Mackenzie [Adams] e tutti i nostri insegnanti incrollabili che illuminano i bambini della nostra nazione ogni giorno“, ha detto Grohl, prima di iniziare a cantare.