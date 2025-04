Le parole toccanti per l’attrice commuovono

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ricordano con grande affetto Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nelle vite di chi le voleva bene, in particolare del figlio Paolo e della nuora Clizia. I due hanno voluto onorare Eleonora condividendo messaggi sui social, esprimendo la loro nostalgia e l’amore che provano per lei, convinti che vegli su di loro e sui nipotini Gabriele e Nina.

Ogni giorno è segnato dalla mancanza di Eleonora, che per loro era non solo una madre e suocera, ma anche una guida e un’amica. Durante un’apparizione a Verissimo, Clizia ha descritto Eleonora come una donna che trasmetteva amore e saggezza. A un mese dalla sua scomparsa, Paolo ha pubblicato una foto di Eleonora da giovane su Instagram, accompagnata dalla parola “Manchi”. Clizia ha condiviso immagini con riflessioni significative, invitando a non sprecare il tempo con cose futili e a non lasciarsi sopraffare da sentimenti negativi.

In un’intervista a Verissimo, Clizia ha rivelato quanto le manchi Eleonora, sottolineando l’intesa speciale tra di loro: “Noi ci capivamo con uno sguardo”. Ha evidenziato quanto sia raro trovare una simile comprensione nelle persone a lei vicine. Questo legame autentico e il vuoto lasciato da Eleonora diventano un’importante lezione di vita per chi rimane, incoraggiando a vivere ogni giorno con pienezza e consapevolezza.