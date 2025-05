Le Parole di Renzi su Meloni e l’Esito del Conclave dopo il Confronto in Senato

La prima fumata nera del Conclave è giunta durante un intervento di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che stava parlando di uno scontro con Giorgia Meloni avvenuto in Senato. Interrotto dalla notizia della votazione dei cardinali, Renzi ha fatto una battuta sul possibile impatto politico della fumata nera. Durante la trasmissione Otto e Mezzo, ha riassunto il suo confronto con la premier, sottolineando che Meloni non ha risposto alle sue domande su privatizzazioni, riforma della giustizia e presidenzialismo.

Renzi ha accusato Meloni di incoerenza, dicendo che aveva promesso di non seguire le orme sue, ma poi ha cambiato idea, citando come esempio la riforma Industria 4.0, realizzata dal governo Renzi. La giornalista Lilli Gruber ha richiamato l’attenzione sul fatto che Renzi l’aveva definita “campionessa d’incoerenza”, evidenziando il contrasto tra le sue affermazioni passate e le azioni presenti.

Dopo l’intervento di Renzi, che ha sottolineato la fatica di Meloni al termine del Question Time, Gruber ha mostrato le immagini della fumata e lo ha invitato a tornare per completare il suo discorso. Renzi, infine, ha avvertito di non voler trasformare la situazione in un argomento di polemica politica, accennando ironicamente alla possibilità di commentare la situazione dopo la nera.

In sintesi, Renzi ha criticato Meloni per la sua mancanza di coerenza e la sua incapacità di rispondere alle domande cruciali poste in Senato, mentre il contesto del Conclave aggiungeva ulteriore significato alla sua retorica.

