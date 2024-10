Le parole di Arianna Meloni alla convention di Fdi

Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, ha aperto la convention di Fratelli d’Italia a Brucoli, accolta da un caloroso applauso. Ha sottolineato che l’Italia è tornata centrale sulla scena internazionale, con l’esportazione che ha superato anche quella del Giappone. Arianna ha rivendicato i successi del governo in termini di riforme, inclusa l’autonomia e la giustizia, e ha attaccato la Sinistra per la sua politica sull’immigrazione, accusandola di sponsorizzare l’immigrazione clandestina, con conseguenze negative. Sottolineando i dati economici, ha evidenziato la crescita del lavoro al Sud e la ripresa delle imprese, affermando che l’“assistenzialismo non funziona”.

Arianna ha messo in evidenza come, dopo due anni di governo, i sondaggi mostrino una crescita per Fratelli d’Italia, sostenendo che l’Italia è tornata a sperare e a credere nel futuro. Ha criticato la Sinistra per il suo interesse al gossip piuttosto che a questioni serie, affermando che il governo è concentrato sul lavoro e sugli investimenti per famiglie e imprese.

In un messaggio, la premier Giorgia Meloni ha delineato una strategia di governo con obiettivi chiari: aumentare il senso di appartenenza nazionale, contribuire allo sviluppo economico e costruire un modello di crescita inclusivo. Ha evidenziato anche i successi nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con record di visitatori nei musei e nuove registrazioni di beni UNESCO, come il Canto lirico italiano e l’Appia Antica. Meloni ha annunciato progetti significativi, come l’ampliamento degli Uffizi e la ristrutturazione di Palazzo Citterio.

In vista del Giubileo e delle Olimpiadi invernali del 2026, Meloni ha espresso l’impegno del governo nell’organizzazione di eventi globali. Anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato alla convention, incoraggiando una connessione più forte tra i giovani e la destra. Ha sostenuto che è necessario un approccio meno ritualistico, più incentrato sui valori e orientato al futuro, per avvicinare le nuove generazioni al partito.