Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, ha parlato del Festival 2021: ecco tutte le dichiarazioni del presentato la kermesse, dagli ospiti alle sorprese.

Il Festival di Sanremo 2021 si farà, e sarà un Festival molto Made in Italy. Parola di Amadeus. Il direttore artistico sta lavorando instancabilmente per cercare di portare in porto una barca mai come quest’anno in acque burrascose. Tra forfait dell’ultimo minuto e tante limitazioni, il presentatore ha svelato altri dettagli sul Festival che sta per iniziare. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Rtl 102.5.

Sanremo 2021: le parole di Amadeus sulle donne del Festival

Il direttore artistico ha confermato i motivi del forfait di Naomi Campbell, e ha parlato anche delle altre donne di questo Festival 2021: “Naomi è veramente dispiaciuta, ma ci sono delle restrizioni che vietano a chi arriva dall’Europa di entrare negli Stati Uniti senza quarantena. Lei ha una serie di impegni lì e non avrebbe tempo di affrontare una quarantena“.

Naomi Campbell

Anche senza Naomi sarà comunque un Festival di grandi presenze femminili. Figure internazionali ma italianissime: “La prima sera ci sarà Matilda De Angelis, un’attrice molto apprezzata anche all’estero. Così come Vittoria Ceretti, la top model italiana più desiderata e fotografata al mondo. Ci piace partire da questa Generazione Z per poter dire che Sanremo si può e si deve fare. Sanremo diventa così il Festival della Generaizone Z non solo dal punto di vista musicale“.

Il presentatore ha quindi spiegato che il ruolo delle co-conduttrici sarà simile a quello dello scorso anno. Ogni ‘madrina’ racconterà una storia, o si esibirà, o regalerà qualche sorpresa. Per quanto rigaurda gli ospiti musicali, invece, Ornella Vanoni canterà con Francesco Gabbani durante la finale, mentre Loredana Bertè presenterà il suo nuovo brano inedito.

Polemiche per Ibrahimovic: le dichiarazioni di Amadeus

Uno dei colpi a sorpresa di Amadeus per questo Festival è stato il sì di Zlatan Ibrahimovic, protagonista in tutte le serate. Sul campione svedese non si placano però le polemiche. Dopo le critiche in seguito allo scontro con Lukaku, il campione è infatti al centro del mirino dei tifosi del Milan, che non vedono di buon occhio la sua presenza a Sanremo dopo il derby perso malamente.

Zlatan Ibrahimovic

Al riguardo, però, Amadeus sembra tranquillo: “Non l’ho chiamato subito dopo il derby e questo deve apprezzarlo. Zlatan è simpatico e disponibile. Un grande professionista e siamo contenti di averlo a Sanremo. Mi ha detto di essere emozionato e questa è una bella cosa. Lui arriverà a Sanremo dopo la prossima giornata di campionato. Dopo la prima serata tornerà a Milano per giocare la partita contro l’Udinese e poi tornerà a Sanremo il giovedì per le ultime tre serate. Salterà quindi la seconda puntata“.