Gianni Morandi è pazzo dei Maneskin. Il cantante bolognese, uno dei grandi protagonisti della musica italiana e dell’estate 2021 grazie al singolo L’allegria scritto dall’amico Jovanotti, ha commentato il successo interplanetario della band romana dopo il doppio successo a Sanremo e all’Eurovision. Un successo che gli è valso grandissimi elogi e anche numeri straordinari nelle classifiche di tutto il mondo. Numeri che hanno destato l’attenzione di Gianni, che ha voluto mandare un applauso a distanza in un’intervista a Billboard Italia.

Gianni Morandi: Maneskin come Domenico Modugno

Arrivare a ottenere risultati come quelli della band di Damiano David non è da tutti. Il paragone per Gianni Morandi, nella storia della musica italiana, si può fare solo con un altro grandissimo artista: Domenico Modugno. Spiega il cantante di Monghidoro: “Una cosa straordinaria! Forse era dai tempi di Nel blu dipinto di blu di Modugno che un disco uscito dall’Italia non entrava in classifica ovunque: Inghilterra, Stati Uniti, tutto il mondo“.

Gianni Morandi e la moglie appassionata di rap

Ancora in via di guarigione dopo la lunga convalescenza frutto dell’incidente che gli ha provocato una grave ustione alla mano, Gianni si sta godendo il successo di L’allegria in quest’estate 2021. Un brano che presenterà anche tra tutti i tormentoni estivi nell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate. L’eterno ragazzo continua a stupire e a rinnovarsi sempre. Il suo segreto? La moglie Anna.

Sembra infatti che sia stata proprio lei, grande malata di rap, a fargli conoscere tutti gli artisti di nuova generazione che hanno conquistato i più giovani: da Rkomi a Capo Plaza, passando per Carl Brave e Franco126. E non mancano gli stranieri, come Drake, che ha colpito molto positivamente Morandi. Insomma, è anche merito di Anna se Gianni sembra non invecchiare proprio mai! Di seguito il video di L’allegria: