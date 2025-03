Le parole dei medici del Gemelli

Oggi, domenica 23 marzo, Papa Francesco lascerà l’ospedale Gemelli dopo oltre un mese di ricovero. Dopo l’Angelus che sarà diffuso in forma scritta, il Papa si affaccerà dalla sua stanza per salutare e benedire i presenti. Si preparerà quindi al ritorno a casa, dove affronterà un periodo di riposo e convalescenza di “due mesi”, come indicato dai medici.

Il Papa non è mai stato intubato e ha mantenuto sempre vigile coscienza. Le sue condizioni cliniche sono stabili da almeno due settimane, e i medici hanno prescritti terapie farmacologiche da continuare per via orale. Sarà adottata una dimissione protetta che prevede un necessario periodo di convalescenza. I medici hanno elaborato un programma che prevede assistenza sanitaria a Santa Marta.

Dopo aver ascoltato i consigli dei medici, il Papa è finalmente pronto a tornare a casa, dove non dovrà affrontare sforzi e dovrà evitare incontri con gruppi di persone. Continuerà a seguire un percorso di fisioterapia motoria e respiratoria. I medici hanno confermato che le infezioni più gravi sono state risolte e che ora il Papa ha superato la polmonite bilaterale.

Nessuno si sbilancia su come cambierà la vita del Papa in questa nuova fase, né sulla sua presenza ai riti pasquali o eventuali viaggi futuri. I miglioramenti saranno valutati nel tempo.