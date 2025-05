Le parole chiave dalla A alla Z

Dalla A alla Z, ecco le parole chiave del Conclave per l’elezione del 267esimo Papa.

A come acclamazione: il nuovo Papa viene presentato con l’“Habemus Papam” dalla loggia di San Pietro. B come ballottaggio: dopo tre fumate nere, si ferma per un giorno con colloqui e preghiere; si riprende con altri 7 scrutini e, se necessario, si passa al ballottaggio tra i due candidati più votati. C come comignolo: il camino della Cappella Sistina, dove si bruciano le schede. D come divieto: i cardinali non possono comunicare con l’esterno. E come ‘Extra Omnes’: il maestro delle celebrazioni richiede ai cardinali non elettori di uscire. F come fumate: due fumate giornaliere segnalano il progresso del voto. G come giuramento: i cardinali giurano sulla Bibbia al segreto della votazione. H come ‘Habemus Papam’: declamato dal cardinale protodiacono dopo l’elezione. I come infirmarii: cardinali che votano per gli elettori malati. L come lista: i votanti comprendono cardinali da diverse regioni. M come messa: il Conclave è scandito da momenti di preghiera. N come nome: il nuovo Papa sceglie un nome in onore di un predecessore. O come ordini: i cardinali si dividono in vescovi, presbiteri e diaconi. P come Pro eligendo Pontifice, la celebrazione di apertura del Conclave. Q come quorum: è sceso a 89 voti. R come residenza: i cardinali soggiornano a S. Marta. S come Stanza delle lacrime: il nuovo Papa si ritira in questa stanza per riflettere. T come trasporto: utilizzo di un bus per spostamenti. U come Universi Dominici gregis: la Costituzione che regola il Conclave. V come voto: le schede vengono depositate in urne. Z come zitti: il silenzio è obbligatorio.