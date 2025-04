Le parole che il cane ama

Parlare con il proprio cane può essere una fonte di gioia sia per l’animale che per il padrone. Esistono parole specifiche che possono rendere il cane particolarmente felice. Ricerche scientifiche dimostrano che il dialogo con il cane può migliorare la salute mentale e fisica, aumentando i livelli di ossitocina nell’uomo, l’ormone dell’amore e della felicità, che aiuta a ridurre ansia e stress. Inoltre, i cani riescono a percepire non solo alcune parole, ma anche il tono della voce, rendendoli empatici nei nostri confronti.

Un esperimento su oltre 4mila padroni ha rivelato quali parole i cani amano di più. Tra le parole che suscitano entusiasmo ci sono “pappa”, che promuove l’idea del cibo, e “biscotto”, un termine che rende il cane gioioso, stimolando il suo desiderio di snack. Altre parole come “andiamo” lo eccitano all’idea di una passeggiata, fondamentale per il suo benessere e socializzazione.

Le parole “prendi” e “riporta” evocano il gioco, incoraggiando l’animale a restituire oggetti lanciati dal padrone, un’attività che i cani amano. Gli studi indicano che alcune razze possono reagire in modo diverso alle parole, ma in generale, tutti i cani mostrano entusiasmo per parole che evocano interazioni positive e attività piacevoli. Comunicare con Fido non solo rinforza il legame tra cane e padrone, ma ha anche un effetto terapeutico, trasformando la comunicazione in un momento di connessione profonda e felicità reciproca.