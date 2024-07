Le palme sono geneticamente più vicine all’erba che agli alberi

Le palme, simbolo iconico della vita nel sud della California, sono spesso ammirate per il loro aspetto elegante, ma in un mondo sempre più caldo e umido, si rivelano essere più stile che sostanza. Queste piante, quasi tutte importate nel XIX e XX secolo come decorazioni viventi, non riescono a soddisfare le esigenze di un ambiente urbano.

Secondo gli esperti, per creare un ambiente urbano resiliente al clima, abbiamo bisogno di una varietà di alberi nativi che forniscano abbondante ombra, catturino il carbonio dall’aria, gestiscano le acque piovane e offrano altri benefici naturali. Purtroppo, non rispondono a queste esigenze. Non solo non producono frutti nella maggior parte dei casi, ma non sono neanche efficienti nel catturare il carbonio e possono rappresentare un pericolo per i giardinieri che le potano.

Inoltre, sorprendentemente, le palme non sono nemmeno veri alberi dal punto di vista genetico, essendo più vicine all’erba. Questo fatto, insieme alla loro inefficacia nel fornire ombra, li rende meno utili nella lotta contro il cambiamento climatico. In America, le comunità a basso reddito e non bianche sono particolarmente vulnerabili al calore estremo, anche a causa della scarsa copertura arborea nei loro quartieri.

Alcune città, come Beverly Hills e Long Beach, stanno valutando la possibilità di ridurre il numero di palme e rimuovere quelle che non hanno valore storico o economico. La più comune nei marciapiedi della California del Sud è la palma messicana a ventaglio, che può crescere fino a 30 metri di altezza. La loro altezza e il loro aspetto sottile le hanno rese popolari, ma non offrono i vantaggi necessari per un ambiente urbano sostenibile.

Per affrontare efficacemente il cambiamento climatico, gli esperti suggeriscono di preservare gli alberi esistenti, piantare una varietà di grandi dimensioni e ripensare il modo in cui gli alberi si integrano nei piani urbani.