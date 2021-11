Profit Farm, Tutela Digitale, Beeing, Olivante, TOSWIM, Prevenzione a Tavola, Relief e Mindspa: sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Profit Farm è una startup Fintech che ha l’obiettivo di rendere il mercato dei crediti non ancora riscossi accessibile all’utente comune fornendo al contempo la massima professionalità nella selezione e nella gestione delle operazioni. Fondata nel 2021 da Cristiano Augusto Tofani, Francesco Sibilla, Roberto Macina e Mario Costanzo, ha raccolto nello stesso anno 300 mila euro di finanziamenti da business angel.

Tutela Digitale è una startup legaltech che ha l’obiettivo di “eliminare i contenuti negativi dalla Rete”, assicurando al contempo il diritto all’oblio. L’azienda è stata fondata nel 2017 da Sveva Antonini e Gabriele Gallassi.

Beeing è una startup fondata nel 2017 da Roberto Pasi e Gabriele Garavini, che vuole tutelare le api, digitalizzare l’apicoltura e diffondere l’apicoltura urbana. Nel 2021 ha raccolto 185 mila euro di finanziamenti da business angel.

Olivante è una startup basata a Foggia che ha sviluppato una piattaforma che per permettere a tutti i ristoratori o gestori di attività con cucina di ordinare il miglior olio dai piccoli produttori e frantoi d’Italia. Fondata nel 2019 dai fratelli Marco e Mario Morrone, nel 2021 la compagnia è tra e 10 startup scelte per “Bravo Innovation Hub Agrifood”, il programma di accelerazione promosso dal Mise nell’ambito del PON Imprese e Competitività e realizzato da Invitalia con Tree, Future Food, Talent Garden, Sud Speed Up e CETMA.

TOSWIM, è una startup, fondata a Torino nel 2019 da Davide Berrino, Enzo Bellardi, Ezio Della Savia e Rari Nantes Torino, che ha sviluppato una piattaforma che vuole fornire a tutti gli operatori e attori del settore sportivo un facile accesso all’innovazione e alla tecnologia, semplificando la gestione delle informazioni e la digitalizzazione dei processi, accompagnando l’atleta e l’appassionato nella sua esperienza sportiva.

Prevenzione a Tavola è una startup, fondata nel 2021 da Luca Eleuteri e Marcello Accanto, che ha l’obiettivo di divulgare e diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza di una sana alimentazione come strumento di prevenzione.

Relief srl è uno spin-off dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, che si occupa dello sviluppo di dispositivi innovativi per l’incontinenza urinaria. Nel 2021 ha chiuso un round Serie A di 1,8 milioni guidato da Santex spa.

Mindspa è una startup che ha sviluppato un’applicazione mobile progettata per fornire supporto emotivo nelle sfide quotidiane, dando agli utenti un facile accesso a contenuti psicologici esclusivi (esercizi di coping, corsi, diario di auto-cura) creati da un team di terapeuti. Lanciata nel 2020, l’app è disponibile in 4 lingue.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 342 schede di startup.