Le origini di “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Si tratta di uno dei più grandi classici natalizi, ma in pochi conoscono le due origini.

La canzone natalizia “Rockin’ around a Christmas tree” è diventata un classico intramontabile delle festività, ed è cantata in tutto il mondo. Tuttavia, pochi conoscono le sue origini e il significato che si cela dietro le parole che compongono la canzone.

Le origini di “Rockin’ around a Christmas tree”

Le origini di “Rockin’ around a Christmas tree” risalgono al 1958, con l’interpretazione di Brenda Lee, che all’epoca aveva solo 13 anni (ascolta qui). La canzone fu scritta da Johnny Marks, autore anche di altre celebri canzoni natalizie, tra le quali “Rudolph, la renna dal naso rosso“.

Inizialmente il brano non ottenne particolare successo, ma negli anni ’60 iniziò ad essere trasmesso dalle stazioni radio durante le festività natalizie e presto divenne un simbolo del periodo. Nel 1960, Brenda Lee ha cantato la canzone all’interno di uno spettacolo televisivo, e da quel momento in poi si è affermata come un vero e proprio classico di Natale. La sua inclusione in film quali “Mamma, ho perso l’aereo” o “Natale con i tuoi” ne ha ulteriormente aumentato la fama. Molti artisti hanno anche registrato cover della canzone, adattandola a diversi generi.

Il significato

Il testo della canzone parla di un gruppo di amici riuniti intorno all’albero di Natale, che nel frattempo ballano e si divertono. La melodia allegra, insieme ad un testo semplice che evoca immagini di feste, balli e risate, hanno reso questa canzone una delle più cantate ed ascoltate durante il periodo delle festività natalizie.

Il significato che si cela dietro “Rockin’ around a Christmas tree” è semplice: la celebrazione della gioia e dell’entusiasmo che circondano il periodo natalizio. Tuttavia, il brano può essere letto anche con una chiave più profonda. Infatti, essendo stato scritto durante un periodo in cui gli Stati Uniti stavano uscendo dalla Grande Depressione, rappresenta un messaggio di speranza e di ottimismo per il futuro. La canzone ricorda che, nonostante le difficoltà, ci sono sempre motivi per festeggiare e gioire.