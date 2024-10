Le Origini di Cristoforo Colombo: Ebreo Spagnolo o Italiano? Un Nuovo Studio Svela la Verità.

La nazionalità di Cristoforo Colombo è un tema di grande dibattito nella comunità scientifica europea. Sebbene tradizionalmente riconosciuto come italiano di Genova, la Spagna ha sostenuto che il navigatore fosse di origini spagnole. Recentemente, un documentario ha suggerito che Colombo fosse, in realtà, un ebreo sefardita spagnolo. Questo nuovo film, andato in onda il 12 ottobre, giorno della scoperta dell’America nel 1492, è stato prodotto dalla televisione pubblica spagnola TVE e si basa su uno studio ventennale condotto dall’università di Granada, diretto dal medico forense José Antonio Llorente.

I ricercatori hanno esaminato resti ossei attribuiti a Colombo, trovati durante degli scavi nella cattedrale di Siviglia. I resti sono stati confermati dopo un confronto con quelli del fratello Diego e del presunto figlio Hernando. Llorente afferma che l’unica teoria credibile sulle origini di Colombo sia quella proposta dallo storico Francesc Albadaner, sottolineando che i cromosomi Y e il DNA mitocondriale di Hernando presentano tratti compatibili con origini ebraiche. Questi risultati hanno portato alla conclusione che Colombo fosse spagnolo, in particolare un ebreo sefardita proveniente dalla regione tra Valencia, Catalogna o le isole Baleari.

Le origini di Colombo sono state a lungo contestate. La narrazione ufficiale lo descrive come un genovese che si è trasferito in Spagna in cerca di fortuna. Tuttavia, diversi comuni italiani cercano di rivendicare la sua nascita, tra cui Savona, Cogoleto e Bettola, oltre ad affermare che Colombo sarebbe nato a Calvi, in Corsica, allora sotto il dominio genovese. Alcuni studiosi portoghesi sostengono invece che fosse una spia inviata dal governo del Portogallo, mentre una teoria alternativa suggerisce che Colombo fosse il principe Segismundo Henriques di Polonia, residente a Madera con la moglie.

Il documentario di Llorente riaccende una questione storica complessa e controversa, fornendo nuovi spunti di riflessione su un personaggio che continua a suscitare l’interesse e il dibattito storico.