Le origini del cancro ovario

Il cancro ovarico sieroso di alto grado (HGSOC) è la forma più aggressiva e letale di tumore ovarico, responsabile della maggior parte dei decessi legati a questa malattia. La sua natura asintomatica fino a stadi avanzati rende difficile la diagnosi precoce. Recenti studi condotti dal patologo Alexander Nikitin della Cornell University suggeriscono che l’HGSOC potrebbe avere origine nelle tube di Falloppio anziché nelle ovaie.

Tradizionalmente, si credeva che il cancro ovarico si sviluppasse direttamente nelle ovaie, ma ricerche precedenti avevano già mostrato che alcuni tumori potrebbero formarsi nelle tube di Falloppio. Sono state identificate lesioni precancerose in queste strutture, geneticamente correlate ai tumori ovarici, ma rimaneva ignota la specifica cellula responsabile del HGSOC.

Le cellule preciliate, un’importante fase nella differenziazione cellulare, sono ora al centro di questa nuova ricerca. Esse si trovano in una fase intermedia prima di diventare cellule ciliate che rivestono le tube di Falloppio e sono cruciali per il trasporto degli ovociti. Secondo Nikitin, quando queste cellule sono esposte a mutazioni genetiche associate all’HGSOC, possono subire trasformazioni che portano alla formazione di tumori. La disfunzione nella ciliogenesi, il processo di formazione delle ciglia, è un elemento chiave nello sviluppo del cancro, non solo nelle ovaie, ma anche in altri tumori come quello al pancreas.

Attualmente, circa l’80% dei casi di HGSOC viene diagnosticato in stadi avanzati, quando le opzioni terapeutiche sono limitate. La mancanza di sintomi precoci rappresenta una sfida significativa per la diagnosi tempestiva. Tuttavia, se si confermasse l’origine del tumore nelle cellule preciliate, potrebbe cambiare radicalmente l’approccio alla diagnosi e al trattamento del cancro ovarico.

I ricercatori mirano a sviluppare strumenti diagnostici capaci di individuare l’HGSOC nelle fasi iniziali, aumentando la probabilità di sopravvivenza. L’identificazione di nuovi biomarcatori legati alle cellule preciliate potrebbe contribuire a screening più efficaci e personalizzati, mentre comprendere i meccanismi moleculari delle trasformazioni maligne potrebbe aiutare nello sviluppo di terapie mirate. Diagnosticare precocemente il cancro è cruciale, poiché i pazienti diagnosticati in fase iniziale hanno maggiori probabilità di sopravvivere oltre cinque anni. Con ulteriori studi, la diagnosi precoce e una cura efficace per l’HGSOC potrebbero diventare realtà, salvando molte vite.