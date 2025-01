“Le orgie in casa: la mia storia familiare”

La scrittrice emergente Martina Pucciarelli ha recentemente pubblicato un romanzo autobiografico intitolato “Il Dio che hai scelto per me”, in cui narra la sua vita all’interno dei Testimoni di Geova. Il libro, che esce in un contesto di grande attenzione mediatica, esplora esperienze personali e interviste approfondite, rivelando aspetti crudi della sua educazione e della sua famiglia. Martina, oggi di 37 anni e madre di due figli, ha trascorso molti anni nella comunità religiosa, da cui è riuscita a liberarsi con molte difficoltà.

Durante un’intervista con il Corriere della Sera, Martina ha condiviso esperienze familiari disturbanti, definendo i suoi genitori profondamente devoti verso la comunità, ma ipocriti nella vita privata. Ha dichiarato: “Ho provato rabbia, giustificata, perché c’è una via di mezzo tra fare orge in casa e costringermi a sposarmi vergine”. Questa dicotomia di comportamenti ha alimentato in lei un forte senso di confusione e frustrazione, spingendola a mettere in discussione le fondamenta della sua educazione e il contesto religioso che l’aveva cresciuta.

Dopo aver deciso di abbandonare la comunità, ha affrontato gravi conseguenze, tra cui l’interruzione dei rapporti con la sua famiglia. I familiari hanno smesso di parlare con lei, cancellandola dalla loro vita. Martina ha spiegato che la vera motivazione per lasciare la comunità è stata il desiderio di proteggere i suoi figli. Ha affermato: “Sono uscita per i miei figli, per me non ci sarei riuscita, forse non mi volevo bene abbastanza”.

Nonostante le difficoltà, la decisione di Martina di abbandonare i Testimoni di Geova, seguita da quella del fratello maggiore, è stata positiva per lei, anche se ammette di sentire la mancanza della fede che una volta aveva. Riconosce, però, di non poter più tollerare alcune aspetti della vita che prima considerava normali, come la mancanza di libertà di amare chi desidera e l’ipocrisia di chi predica l’amore ma non lo pratica nei rapporti familiari. Martina Pucciarelli, quindi, condivide una testimonianza profonda e complessa della sua esperienza, riflettendo su tematiche di fede, famiglia e libertà individuale.