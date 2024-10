Le opposizioni non partecipano al voto sul giudice della Corte Costituzionale: Schlein spiega il perché

Le opposizioni italiane hanno deciso di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune per la nomina di un giudice della Corte costituzionale. La decisione è stata ufficializzata dai gruppi parlamentari del Partito Democratico (Pd) di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio, e dal Movimento 5 Stelle (M5S), che non porteranno la scheda. Italia Viva aveva già annunciato la sua mancata partecipazione con un comunicato stampa il giorno precedente.

In un’intervista a SkyTg24, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha confermato di essersi coordinata con le altre opposizioni e ha spiegato che non parteciperanno al voto a causa di una forzatura da parte della maggioranza. Schlein ha sottolineato che per la composizione della Corte costituzionale è necessaria una maggioranza rafforzata per favorire l’individuazione di figure di alto profilo e per permettere un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, dialogo che storicamente è sempre esistito. La segretaria ha manifestato il disappunto nel constatare che le decisioni della maggioranza venivano comunicate attraverso i media e non direttamente, affermando che non è accettabile apprendere tali informazioni “dalla stampa, senza una telefonata”.

Schlein ha evidenziato la necessità di un approccio collaborativo e ha criticato l’atteggiamento della premier Giorgia Meloni e della sua maggioranza, che hanno dimostrato un’inusuale rivendicazione delle massime istituzioni repubblicane. La mancata partecipazione delle opposizioni al voto rappresenta una significativa dichiarazione di dissenso verso il metodo con cui il governo sta gestendo la nomina dei membri della Corte costituzionale.

In sintesi, la scelta delle opposizioni di astenersi dal voto è una risposta a quella che considerano una mancanza di dialogo e collaborazione da parte della maggioranza, che sembra procedere senza tener conto delle istanze e delle preoccupazioni sollevate dalle forze politiche di opposizione. Questo episodio evidenzia le tensioni e le divisioni all’interno del panorama politico italiano, dove il rispetto delle procedure democratiche e della necessità di coinvolgere tutte le parti è cruciale per il funzionamento delle istituzioni.