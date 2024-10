Le opinioniste stroncano Shaila e Lorenzo: “Volgari, finti, imbarazzanti”

Le critiche nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti all’interno della casa del Grande Fratello, continuano anche all’esterno. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, le opinioniste Stefania Orlando e Caterina Collovati hanno espresso le loro riserve sulla genuinità della relazione tra i due ragazzi. Stefania Orlando ha definito la coppia “Shailenzo” come poco credibile, paragonandola a una strategia simile a quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in una precedente edizione. Ha sostenuto che Shaila ha un piano ben preciso, volto a conquistare l’attenzione del pubblico: “Penso che sia una bella strategia che lei e Lorenzo hanno messo in piedi perché sanno benissimo che fuori queste cose vengono adorate”. Orlando ha quindi messo in dubbio l’autenticità dei sentimenti tra i due, suggerendo che stiano recitando un copione studiato.

Caterina Collovati ha rincarato la dose, esprimendo il suo imbarazzo nei confronti degli atteggiamenti di Shaila. Ha dichiarato di non credere che il pubblico possa apprezzare simili relazioni costruite ad hoc, esprimendo una forte indignazione per le scene che ha visto: “Ho visto delle scene che mi sono messa le mani nei capelli. Questa volgarità mi indigna come donna”. Collovati ha anche evidenziato l’importanza di rappresentare donne forti e autonome, mettendo in discussione i comportamenti di Shaila che, secondo lei, danneggiano l’immagine delle donne.

Entrambe le opinioniste concordano sull’idea che la dinamica tra Shaila e Lorenzo appaia artificialmente, ma le loro opinioni divergono sulla reazione del pubblico. Mentre Orlando ritiene che i due stiano solo cercando di attrarre l’attenzione, Collovati è convinta che il pubblico si renda conto della falsità di queste interazioni e non le apprezzi. L’imbarazzo espresso da Collovati nei confronti di Shaila è considerato eccessivo da alcuni, che suggeriscono che ci siano situazioni più gravi da discutere. In conclusione, la relazione tra Shaila e Lorenzo resta al centro di polemiche e discussioni, riflettendo le dinamiche complesse dei reality show e le aspettative del pubblico.