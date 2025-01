Le ombre dietro il divorzio

Dopo 30 anni di relazione, Pep Guardiola e Cristina Serra hanno annunciato la loro separazione. L’allenatore del Manchester City e l’imprenditrice della moda, entrambi spagnoli, si erano conosciuti nel 1994 e si erano sposati nel 2014. La notizia della rottura ha confermato la fine di una delle storie d’amore più longeve nel mondo del calcio, caratterizzata da grande riservatezza. La coppia ha avuto tre figli: Maria, Marius e Valentina.

Nel 2019, Cristina Serra aveva già lasciato la casa a Manchester per dedicarsi alla sua attività di moda, la boutique di lusso Serra Claret, con sedi a Manresa e Barcellona. La loro connessione era iniziata durante un servizio fotografico mentre Guardiola, all’epoca promettente calciatore, aveva solo 23 anni. Venti anni dopo, si erano uniti in matrimonio in una cerimonia discreta a Matadepera.

Maria, la primogenita, è diventata un’influencer con oltre un milione di follower su Instagram, condividendo dettagli della sua vita e dei suoi viaggi. Marius, di 22 anni, è l’amministratore delegato di tre società e vive a Dubai, mentre Valentina, la più giovane, è ancora studentessa e mantiene un profilo più riservato.

Pep Guardiola, nato il 18 gennaio 1971 a Santpedor, è considerato uno dei più grandi allenatori di calcio. Dopo una carriera come calciatore al Barcellona, ha rivoluzionato il gioco moderno, introducendo lo stile “tiki-taka” e vincendo 14 trofei come allenatore, inclusi due Champions League tra il 2008 e il 2012. Ha allenato il Bayern Monaco dal 2013 al 2016 e, dal 2016, guida il Manchester City, con cui ha ottenuto numerosi successi, tra cui il “Treble” nel 2023.

Cristina Serra, nata nel 1973 a Manresa, è una giornalista, scrittrice e imprenditrice, proveniente da una famiglia legata al settore della moda. Sin da giovane, ha partecipato alla gestione della boutique di lusso dei suoi genitori, contribuendo così alla sua esperienza nel settore. La fine della loro relazione segna un nuovo capitolo nelle vite di Guardiola e Serra, entrambe figure di rilievo nelle loro rispettive aree.