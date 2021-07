Le Olimpiadi di Tokyo sono diverse dagli altri grandi eventi sportivi per l’assenza, nei campi di gara, di ogni marchio pubblicitario (e gli sponsor del Cio da soli sono 15 aziende big, da Airbnb a Visa). Ma saranno ancora più singolari, nell’estate dello stadio di Wembley riempito quasi in ogni posto per la finale degli Europei di calcio, perché non ci saranno tifosi in tribuna: neanche i genitori, le mamme in primis, degli atleti, che proprio un’azienda, la P&G, aveva fatto diventare protagonisti di uno spot epocale.

Le Olimpiadi hanno un motto fondante. Risale al 1908 e non è una frase, come si crede, del fondatore dei Giochi, il barone Pierre De Coubertin. Al contrario è una citazione che lui fece nel 1908 per la prime delle tre Olimpiadi londinesi usando l’espressione di un vescovo anglicano della Pennsylvania: “L’importante è partecipare”. Detto che il motto ha un nuovo valore per questi Giochi di resilienza, i primi che si tengono in anno dispari, bisogna anche aggiungere che, passati cento e più anni, sia il barone sia il vescovo andrebbero corretti in modo breve ma significativo: oggi, l’importante è far partecipare. E così, non potendo portare nessuno a Tokyo per i Giochi, Airbnb ha pensato di portare i Giochi, e i turisti, a casa di sportivi top con le Esperienze online (airbnb.it)

Sempre più attenta al mercato delle esperienze, prima che il Covid sconvolgesse il calendario e il lavoro di tutti, anche nello sport, Airbn’b si era presentata come partner del Comitato Olimpico schierandosi al fianco degli atleti, garantendo loro dei ricavi semplicemente continuando ad allenarsi. Con la novità che, diventando host, ovvero padroni di casa, gli stessi atleti potevano vendere l’esperienza di seguirli dal vivo, e magari di allenarsi con loro, a tifosi di tutto il mondo. Purtroppo, il programma è stato bloccato dal Covid, ma l’accordo con il Cio dura fino al 2028, ed è allargato anche ad altro: mira a ridurre la necessità di costruire nuovi alloggi sfruttando le strutture registrate da Airbnb, garantisce la piena accessibilità di ogni residenza che interessa al mondo paralimpico.

La storia

Appunto, il mondo. Il mondo olimpico del 2021, quello in cui e per cui l’importante è far partecipare, dare a quanta più gente possibile la possibile di essere coinvolta in un evento come le Olimpiadi, l’esperienza sportiva migliore per antonomasia. Così ci sono, per esempio, aprono le porte di casa loro ai tifosi Larry Bird, Scottie Pippen e Patrick Ewing, tre leggende Nba, membri del Dream Team originale, la Nazionale di basket Usa che portò per la prima volta ai Giochi nel 1992 i gioielli di una Nba non ancora global come oggi. Bird per parlare, lui che da giocatore non era un chiaccherone, di Olimpiadi e di cultura sportiva. Pippen per un time out alla vigilia della finale per l’oro del torneo di basket. Ewing per aprire il suo album dei ricordi relativo al Dream Team.

Ovvio, col mondo che deve restare a casa, si tratta di esperienze online. Oltre tutto, a casa dei tre cestisti potranno andare solo turisti Usa, ma sono il segnale di quante e quali ricchezze siano rappresentate nelle Olimpiadi. Il Dream Team lo conoscono più o meno tutti, anche perché oggi l’espressione è uscita dai campi da basket e identifica ogni gruppo speciale, ma appunto speciale è anche un contatto diretto con una atleta del team Rifugiati a cui il Cio permette di gareggiare sotto la sua bandiera, la siriana Yusra Maldini. Oppure la conoscenza di Sky Brown, la giovanissima inglese che al ritorno da Tokyo si metterà sul divano per raccontare da casa con suo padre l’andata verso il Giappone e il ritorno dai primi Giochi in cui ci sono state gare di skateboard, la sua disciplina.

Le esperienze sono, in fin dei conti, un viaggio nel tempo: passato e futuro. Si potrà visitare, e far visitare, con qualche rimpianto per le Olimpiadi a cui abbiamo rinunciato, la Roma dei Giochi del 60, ma si potranno svelare in anticipo anche le bellezze di tutti i luoghi che ospiteranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. E per ogni atleta ci sarà la possibilità di coltivarsi una platea di tifosi. E la sfida è proprio questa: aggiungere un tocco di Made in Italy a un’offerta che già riguarda 50 sport e 30 Paesi, ma non il nostro. Una conversazione con Larry Bird, offerta esaurita in fretta, costava 85 dollari. Quanto potrebbe valere una serata con Federica Pellegrini a parlare di nuoto in cinque edizioni dei Giochi diverse, e anche di sue passioni come i tatuaggi e le scarpe col tacco? Lei ci potrebbe guadagnare qualcosa, ma anche la città che la ospita avrebbe una opportunità non da poco. Basta correggere definitivamente il motto del Barone de Coubertin.