Le Olimpiadi intervengono sul caso Imane Khelif, offesa pure dalla nuova sfidante

Il comitato delle Olimpiadi è finalmente intervenuto sul caso Imane Khelif dopo l’assurdo movimento d’odio che si è mosso nei suoi confronti portato avanti addirittura da Luca Hamori, boxeur ungherese che dovrà sfidare proprio l’algerina nel prossimo incontro. La Hamori su Instagram ha condiviso una serie di storie in cui prende in giro Khelif dandole dell’uomo.

“Ogni persona ha il diritto di praticare sport senza discriminazioni” – si legge sul sito delle Olimpiadi – “Tutti gli atleti che partecipano al torneo di pugilato dei Giochi olimpici di Parigi 2024 rispettano i regolamenti di ammissibilità e di partecipazione della competizione, nonché tutti i regolamenti medici applicabili stabiliti dalla Paris 2024 Boxing Unit (PBU). Come per le precedenti competizioni olimpiche di pugilato, il sesso e l’età degli atleti si basano sul loro passaporto.

Il comunicato poi parla nel dettaglio di Imane Khelif e della rappresentante del Taiwan, Lin Yu-Ting.

“Abbiamo visto nei resoconti informazioni fuorvianti su due atlete donne in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due atlete hanno gareggiato in competizioni internazionali di pugilato per molti anni nella categoria femminile. Tra cui le Olimpiadi di Tokyo 2020, i Campionati del Mondo dell’International Boxing Association e i tornei sanzionati dall’IBA”.