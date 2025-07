Le nuove uscite Netflix da non perdere dal 7 al 13 luglio

La nuova settimana porta con sé una serie di attese novità su Netflix, con titoli che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Ecco alcune delle uscite più interessanti dal 7 al 13 luglio 2025.

Il 9 luglio debutterà Under a Dark Sun, un thriller francese che narra le avventure di una giovane madre in fuga. La protagonista ottiene un lavoro in un’azienda florovivaistica in Provenza, ma si ritrova coinvolta in un omicidio dopo la misteriosa morte del patriarca, scoprendo di essere anche l’ereditiera del suo patrimonio.

Sempre il 9 luglio, arriva The Gringo Hunters, una serie poliziesca messicana ispirata a una vera unità d’élite della polizia. La trama segue le avventure dell’International Liaison Unit, impegnata nella cattura di americani in fuga, e promette colpi di scena e suspense.

Per gli appassionati dell’horror, l’11 luglio segna l’arrivo di Ziam, un film thailandese ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da zombie. La storia segue un ex lottatore, che, tornato nella sua città natale per stare accanto alla fidanzata, si ritrova a dover combattere per salvarla da un’orda di non morti.

Sulla scia delle commedie romantiche, Too Much arriverà il 10 luglio. Jessica, una trentenne newyorkese, cerca di dimenticare una relazione finita e decide di trasferirsi a Londra. Qui, l’incontro con Felix complica la sua vita, mettendo in discussione le barriere culturali tra americani e britannici.

Infine, il 10 luglio sarà disponibile Brick, un thriller tedesco che racconta di Tim e Olivia, intrappolati in un condominio sigillato da un misterioso muro. Un’avvincente lotta per la sopravvivenza che tiene con il fiato sospeso.