Il report ha evidenziato che il 77% dei marketer ritiene che il proprio lavoro abbia maggior valore rispetto a un anno fa. Dunque, insieme alla tecnologia, nell’emergenza anche il digital marketing è cresciuto di reputazione al punto da ottenere la massima attenzione nelle scelte di investimento. Durante la pandemia, anche se solo per non rimanere indietro, le aziende hanno implementato, o hanno riscoperto, strumenti di interazione digitale con clienti e consumatori. Strumenti che oggi si possono affinare con più serenità.

Le 4 tendenze del report State of Marketing da cui (ri)partire

Riferendosi all’Italia, durante la presentazione del report, Andrea Buffoni, Regional Vice President Salesforce Cloud, ha sottolineato che il 94% degli intervistati ha cambiato la propria strategia di engagement digitale e il 90% ha rivisto il mix di canali da utilizzare per le proprie attività di marketing.

Il 18% del budget marketing è riservato allo sviluppo di specifici strumenti tecnologici.

(fonte: Salesforce State of Marketing 2021)

Le tendenze messe in luce dal report State of Marketing di Salesforce sono sintetizzate da Buffoni in quattro punti principali:

L’accelerazione dei percorsi di trasformazione digitale investe anche il marketing aziendale e, se il 78% dei consumatori finali si aspetta che un’azienda incontri le proprie “aspettative digitali”, diventa necessario sfruttare al meglio i nuovi strumenti disponibili.

Come tutti i dipartimenti, anche il marketing ha dovuto adeguare i propri processi operativi. La rivoluzione del lavoro in modalità ibrida comporta una revisione totale delle operations e dell'interazione tra dipendenti e con tutti gli stakeholder aziendali.

Il dato assume definitivamente un valore prioritario per il business, la sfida è saperlo gestire correttamente. I marketer italiani prevedono un aumento del 40% del numero di fonti dati a cui fare riferimento: per evitare di essere sommersi è necessario dotarsi di servizi applicativi in grado di distinguere le fonti in termini qualitativi.

Grazie al livello di profondità informativa che possono raggiungere gli strumenti di analisi dei dati, le metriche e i KPI continuano a evolversi: ai marketer è richiesto di ridefinirle considerandone di nuove e alternative come adeguati valori di business.

Alla luce delle tendenze, tra le sfide che attendono i marketer italiani secondo il report Salesforce si evidenziano la necessità di avere una singola visione del cliente/consumatore trasversale rispetto alle singole business unit, la riorganizzazione di strutture e processi secondo questa impostazione, la disponibilità per i propri clienti di un journey uniforme attraverso i diversi canali e dispositivi e, infine la ridefinizione delle metriche di misurazione e di attribuzione del ROI marketing.

Una cascata di dati da gestire

In particolare, i canali che hanno registrato il maggior incremento nell’ultimo anno sono i Video, i Social Media e i Digital Ads. Ognuno di questi ha un ROI specifico, che non necessariamente si deve riferire a una vendita generata. Il Ritorno dell’Investimento, infatti, mai come ora assume differenti sfaccettature che coinvolgono obiettivi diversi, come la brand awareness, che, se sfociano su una vendita, compiono percorsi più complessi ma non per questo meno interessanti da analizzare.

Se il valore delle metriche raddoppia – il 78% del campione sostiene di averne cambiato la priorità – ciò dipende anche dall’enorme incremento delle fonti dati. In due anni la media del numero di fonti dati utilizzate dai marketer in tutto il mondo è passata da 8 a 14 e, secondo Buffoni, il valore è confermabile anche per l’Italia. Se, poi, si immagina che entro il 2025 questo valore potrebbe toccare quota 45, i marketer si trovano di fronte a una ulteriore sfida, da affrontare subito.

C’è bisogno di mettere ordine tra le fonti dati, di curarne la qualità e la completezza, di favorirne l’accessibilità e l’integrazione. Oltre a fare i conti con la loro governance e con limiti tecnici come l’unificazione delle identità dei consumatori che accedono agli asset digitali.

In Italia solo il 34% dei marketers è completamente soddisfatto della propria abilità nell’uso dei dati ai fini di business.

(fonte: Salesforce State of Marketing 2021)

È la centralità della persona – il dipendente come il cliente – che Salesforce pone come fulcro di tutta la propria offerta di soluzioni. Il completamento dell’integrazione di Slack, piattaforma di collaboration acquisita recentemente, configura un modello d’offerta che lo pone al centro di una rosa di dodici componenti rivolte a tutte le divisioni e gli interlocutori aziendali. Un modello che si adegua perfettamente ai paradigmi della nuova operatività aziendale.

Le singole componenti a loro volta pongono i dati, la loro gestione, la loro elaborazione e il dialogo in tempo reale tra le fonti come obiettivo dei loro algoritmi. Un’elaborazione supportata sempre di più da strumenti di automazione, con l’intento di fornire informazioni di business di qualità facilmente comprensibili e che permettano azioni immediate.