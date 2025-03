Le nuove norme deontologiche delle professioni sanitarie

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha presentato nuovi Codici deontologici per oltre centomila professionisti della salute, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra operatori sanitari e cittadini. Questi Codici stabiliscono principi etici e obblighi professionali all’interno del sistema sanitario, sottolineando l’importanza non solo delle competenze tecniche, ma anche del rispetto dei valori etici.

I nuovi Codici sono il risultato di quattro anni di revisione e mirano a garantire responsabilità, rispetto e trasparenza nel lavoro dei professionisti sanitari, inclusi tecnici di radiologia, logopedisti e dietisti, contribuendo così a un sistema sanitario più equo. La presidente della Federazione, Teresa Calandra, ha evidenziato che i Codici rappresentano un accordo tra i professionisti e la società, sottolineando l’importanza di operare con consapevolezza e umanità.

Strutturati in due sezioni, i Codici contengono una parte comune dedicata ai principi fondamentali e una parte specifica con norme comportamentali per ciascuna professione. I principi trattano tematiche come la sanità digitale, la donazione di organi, la medicina di genere e l’equo compenso.

La revisione ha coinvolto oltre 45 esperti ed è stata accompagnata da una consultazione pubblica che ha raccolto più di 600 contributi. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sostenuto l’importanza della revisione per il rapporto di fiducia con i cittadini. Infine, gli ordini professionali sono incaricati di diffondere e integrare i nuovi Codici nella formazione dei futuri professionisti, assicurando un approccio etico sin dall’inizio della formazione.