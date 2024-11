Le nuove funzionalità di HarmonyOS NEXT 5.0.0.107 beta: dalle fotocamere alle chiamate

La versione beta pubblica 5.0.0.107 di HarmonyOS NEXT introduce innovazioni significative nella fotografia mobile e nell’esperienza di chiamata. Tra le nuove funzionalità c’è lo Smile Capture, che attiva automaticamente lo scatto quando il soggetto sorride, facilmente abilitabile nelle impostazioni della fotocamera. Inoltre, sono stati migliorati i metodi di scatto: nella modalità foto normale, una lunga pressione sul pulsante della camera consente di scattare in sequenza o di avviare la registrazione video, facilitando il passaggio tra le modalità. È stata inoltre implementata la funzione di scatto rapido con display spento, che permette di attivare la fotocamera premendo due volte il pulsante del volume verso il basso.

Per i selfie, è stato introdotto un effetto di luce anello, migliorando l’illuminazione dei volti. La modalità Panorama è stata perfezionata per catturare immagini con una prospettiva più ampia, e sono stati aggiunti un sistema di filtri di bellezza per le riprese notturne e una nuova modalità Panorama per la registrazione video. Quest’ultima permette di ottenere scatti con un ampio campo visivo, utile per paesaggi e eventi affollati.

Inoltre, la versione beta offre miglioramenti per l’esperienza di chiamata, come la funzionalità smart dual SIM, che gestisce due schede SIM ottimizzando la connettività in base alla qualità della rete. Sono stati implementati sistemi di riduzione del rumore durante le chiamate per garantire comunicazioni più chiare. Anche la voce di broadcast per le chiamate in arrivo facilita l’identificazione del chiamante. È possibile anche utilizzare Wi-Fi o dati mobili per migliorare la qualità delle chiamate.

Altre funzionalità del sistema includono la modalità smart cover che blocca o sblocca automaticamente il dispositivo, il riconoscimento facciale avanzato anche con mascherine e la modalità di protezione per gli occhi per un’esperienza visiva più confortevole. La funzionalità Smart Multi-Window è stata potenziata con strumenti di editing per la barra laterale e la possibilità di recuperare registrazioni recenti cancellate. Infine, la nuova funzione di aggiornamenti collaborativi consente di aggiornare il firmware degli accessori tramite un’unica interfaccia.

Per installare la beta, gli utenti devono seguire passaggi precisi, assicurandosi di avere spazio di archiviazione sufficiente e una connessione Internet veloce. È consigliabile effettuare un backup dei dati prima dell’installazione.