L’avvento dei nuovi strumenti di digitalizzazione e telecomunicazione ha permesso di trasformare i “vetrini”, tradizionalmente visti al microscopio, in immagini “digitali”, visibili sullo schermo di un computer. Questo processo di scannerizzazione delle immagini ne permette la condivisione anche a distanza, la “navigazione” del vetrino. Queste immagini digitali rappresentano ad oggi delle vere e proprie copie fedeli del vetrino cito-istologico con possibilità di utilizzare diversi ingrandimenti e multipli piani di fuoco per la loro corretta visualizzazione (virtual microscopy), come se si lavorasse con il vetrino ed il microscopio “convenzionali”. Anna Sapino, presidente della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia, ci spiega qual è oggi il ruolo dell’anatomopatologo e in che modo l’Intelligenza Artificiale sta cambiando anche la diagnostica.

Le nuove frontiere dell’anatomia patologica: l’Intelligenza Artificiale per diagnosi sempre più precise