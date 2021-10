Il Festival di Sanremo 2022 ha il suo regolamento: tutte le novità della kermesse condotta e diretta per la terza volta da Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2022 sta per avvicinarsi, e a quattro mesi dall’inizio della kermesse è stato ufficializzato il regolamento. Novità e richiami dal passato non mancano nella nuova edizione, condotto e diretto per la terza volta consecutiva da Amadeus, dopo il successo, differente, delle scorse edizioni. Scopriamo insieme tutto ciò che è cambiato rispetto agli ultimi anni.

Amadeus

Festival di Sanremo 2022: le novità del regolamento

Come già fatto trapelare negli scorsi giorni, in questa edizione non ci saranno Nuove Proposte. I concorrenti giovani saranno protagonisti esclusivamente a Sanremo Giovani, che avrà un format molto simile a quello del 2019, ultima edizione condotta da Claudio Baglioni. I due vincitori della kermesse dedicata agli emergenti arriveranno infatti sul palco dell’Ariston e saranno inseriti tra i Big di Sanremo. Big che saranno 24 in totale (22 già affermati più i 2 provenienti dalle Nuove Proposte). Un ritorno al passato che potrebbe far emergere una nuova stella, come accaduto appunto tre anni fa con Mahmood, che riuscì nell’impresa di vincere Sanremo Giovani e poi il Festival.

Sanremo 2022: la serata delle cover

Tra le altre importanti novità del regolamento, la più interessante riguarda la serata delle cover, che è stata confermata, ma al venerdì sera e non al giovedì. Stavolta le canzoni che gli artisti in gara potranno reinterpretare dovranno provenire dal repertorio, sia italiano che internazionale, anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Un’idea forse suggerita al direttore artistico dalla sua conduzione all’Arena di Verona nel mese di settembre di alcuni speciali dedicati proprio alle star di quelle decadi.

Altra novità riguarda il meccanismo di votazione. Nelle serate potranno votare il pubblico, la giuria della sala stampa, tv, radio e web, e poi la giuria demoscopica. La vera novità sta però nella giuria della sala stampa, che nella lseconda serata effettuerà la propria votazione dividendosi tra carta stampata e televisiva, giuria delle radio e infine giura del web. Tre anime differenti che si riuniranno nella quarta e nella quinta serata.