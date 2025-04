Le novità del nuovo chip Qualcomm

Qualcomm ha presentato il nuovo chip Snapdragon 8s Gen 4, destinato a smartphone e tablet Android in arrivo nei prossimi mesi. Inizialmente previsto con il nome Snapdragon 8s Elite, il chip è stato rinominato poiché non include alcune caratteristiche distintive dell’8 Elite, come il processo produttivo a 3 nm e i core proprietari Oryon. Questo nuovo chip rappresenta l’evoluzione dello Snapdragon 8s Gen 3, noto per le sue prestazioni eccellenti nella fascia media.

Lo Snapdragon 8s Gen 4 è realizzato con un processo produttivo a 4 nm da TSMC e dispone di una CPU octa-core (core Kryo) configurata come 1+3+2+2. Il core primario può raggiungere fino a 3,2 GHz. Include anche una GPU Adreno, anche se Qualcomm non ha fornito dettagli specifici. Il chip supporterà funzionalità di gaming avanzate, incluse l’accelerazione hardware per il ray tracing e lo Snapdragon Game Super Resolution 2.0. Le prestazioni sono elevate: la CPU è superiore del 31% rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU migliora del 49%. Inoltre, i calcoli AI mostrano un incremento del 44%.

Supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e connessioni 5G fino a 4,2 Gbps. Il chip è compatibile con display WQHD+, memorie RAM LPDDR5x a 4800 MHz e memorie UFS 4.0. Qualcomm non ha rivelato una data specifica per il lancio dei primi dispositivi con il nuovo SoC, ma il debutto è previsto per il secondo trimestre del 2025, con ulteriori dettagli che potrebbero emergere nelle prossime settimane.