le notizie e le date

La squalifica di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stata ridotta da quattro a diciotto mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a causa di una violazione delle norme antidoping. La decisione rappresenta una vittoria significativa per il giocatore, che ha ricevuto la notizia quasi contemporaneamente a un post sui social dove condivide una foto dei suoi piedi con i calzettoni della Francia e una clessidra rovesciata, simbolizzando l’inizio del conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Tra i commenti, spiccano reazioni di sostegno da parte di altri calciatori, come Kylian Mbappé e Patrice Evra.

Pogba ha dichiarato di essere sollevato dalla riduzione della squalifica, affermando che “finalmente l’incubo è finito”, e non vede l’ora di tornare in campo per realizzare i suoi sogni. Ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile, in cui la sua carriera è stata messa in pausa a causa della squalifica.

Il calciatore era risultato positivo al testosterone dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto 2023, prima giornata del campionato. La positività è stata attribuita all’assunzione di un integratore che Pogba ha assunto, senza consultare il club o il personale medico, consigliato da un amico medico. Questa svista ha portato all’assunzione involontaria della sostanza dopante. Il giocatore ha spiegato che il supplemento era disponibile negli Stati Uniti.

Dopo essere tornato alla Juventus nella stagione 2022, Pogba aveva già affrontato diverse difficoltà, a partire da un infortunio al menisco che aveva richiesto un intervento chirurgico, rendendolo indisponibile per gran parte della stagione. La stagione 2023-2024 doveva rappresentare il suo rilancio, ma si è trasformata in un nuovo disastro sportivo.

In sintesi, la riduzione della squalifica offre a Pogba la speranza di rientrare in gioco prima del previsto e di recuperare l’affetto e il sostegno dei tifosi, dopo un periodo di intense difficoltà professionali e personali.