Le nostre risorse e il nostro tempo sono limitati e vanno utilizzati al meglio. E Entropy for Life in “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?” ci racconta proprio quali sono i problemi ecologici più importanti, quali sono le cause che contribuiscono di più alla crisi ambientale e quali sono le azioni più utili per contrastarla. I

l rischio, altrimenti, è di focalizzarsi su pratiche inutili o persino deleterie. E sprecare una grande quantità di risorse e di tempo, avendo la sensazione di aver fatto abbastanza, è un errore che oggi non ci possiamo permettere. In libreria e negli store online dal 18 aprile