Le Mutazioni di POLγ: Cause e Conseguenze delle Malattie Mitocondriali

Uno studio dell’Università di Padova e dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare ha esaminato il ruolo della DNA polimerasi gamma (POLγ) nella salute mitocondriale e come le sue mutazioni possano portare a malattie gravi. POLγ è cruciale per la replicazione del DNA mitocondriale, e la sua disfunzione genera instabilità genetica, con potenziali gravi conseguenze per l’organismo.

Le malattie associate a mutazioni nel gene POLG sono estremamente eterogenee e difficili da diagnosticare, poiché la stessa mutazione può manifestarsi in modi diversi nei pazienti. Attualmente, non esistono trattamenti curativi, e i pazienti ricevono solo terapie palliative.

Per analizzare i meccanismi delle mutazioni, i ricercatori hanno creato versioni mutate della proteina e le hanno testate in modelli murini. Hanno scoperto che tutte le mutazioni riducono significativamente l’attività di POLγ. Utilizzando la microscopia crioelettronica, sono state identificate differenze strutturali tra la proteina umana e quella murina, in particolare nella subunità POLγB, che stabilizza l’enzima. Queste differenze spiegano le reazioni meno gravi nei topi rispetto agli esseri umani.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, potrebbe aprire la strada a nuove terapie, inclusi farmaci e terapie geniche, per correggere i difetti causati dalle mutazioni in POLG. Carlo Viscomi, professore associato e leader del progetto, ha evidenziato l’importanza dei modelli animali nella ricerca sulle malattie rare.

Viscomi ha avviato un laboratorio indipendente nel 2024, concentrandosi sullo studio delle malattie mitocondriali ereditarie e sviluppando strategie terapeutiche innovative. Il suo lavoro ha già portato a significativi progressi nel campo delle terapie per le malattie genetiche rare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net