Le mostre da non perdere in Italia a gennaio 2025

Il gennaio 2025 si preannuncia molto dinamico per l’arte e la cultura in Italia, con numerose mostre ed eventi che celebrano artisti di rilevanza nazionale e internazionale. Da Milano a Roma, passando per Ravenna e Aosta, ci sono esperienze uniche che spaziano dalla eleganza di Gianfranco Ferrè al mondo onirico di Tim Burton.

A Milano, l’ADI Design Museum ospita “Architecture for Dogs”, una mostra curata da Kenya Hara che esplora il legame tra umani e cani attraverso architetture su misura. Le opere, realizzate da architetti di fama mondiale, evidenziano la simbiosi tra le due specie e includono design ecosostenibili, con la collaborazione di Giorgio Armani per una capsule collection dedicata ai cani.

A Roma, nella Nuvola di Fuksas, il Balloon Museum presenta “Euphoria – Art is in the Air”. Questa mostra interattiva celebra il medium gonfiabile come simbolo di leggerezza e cambiamento sociale, coinvolgendo artisti contemporanei come Philippe Parreno e Carsten Höller. Gli spettatori possono esplorare un universo immersivo, tra installazioni giocose che promuovono la creatività e la riflessione sulla società contemporanea, con una prevista tappa al Grand Palais di Parigi.

Ad Aosta, il Forte di Bard celebra l’ottantesimo anniversario di Gianfranco Ferrè con “Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo”. La mostra presenta 90 opere fotografiche inedite di grandi fotografi e offre un’ampia panoramica del processo creativo di Ferrè, compresi abiti e schizzi, evidenziando il legame tra moda e fotografia.

A Ravenna, il Palazzo Malagola rende omaggio a Demetrio Stratos con “Fino ai limiti dell’impossibile”. Questa mostra esplora la carriera del leggendario artista attraverso documenti e materiali audiovisivi, mettendo in evidenza le sue tecniche vocali innovative, come la diplofonia e il canto armonico.

Infine, alla Fabbrica del Vapore di Milano, “Tim Burton’s Labyrinth” invita i visitatori a esplorare il mondo creativo del regista attraverso stanze che evocano i suoi film iconici. Con oltre 150 opere originali tra disegni e scenografie, questa mostra rappresenta una straordinaria occasione per immergersi nel genius di Burton.

Gennaio 2025 si configura quindi come un mese ricco di opportunità culturali in Italia, invitando tutti a scoprire e apprezzare l’arte contemporanea.