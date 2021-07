L’11 luglio 2021, che per noi sarà sempre il giorno in cui abbiamo vinto l’Europeo di calcio a Wembley, nei libri di storia probabilmente sarà ricordato come quello del primo volo del turismo spaziale.

Richard Branson, che è diventato miliardario partendo da un negozio di dischi di Londra, ha coronato il suo sogno da bambino volando, con quattro persone, a circa 80 chilometri di altezza con un suo aereo, o meglio, uno spazioplano, lo SpaceShipTwo, costruito dalla società che ha fondato nel 2005, la Virgin Galactic. I cinque pionieri sono rimasti lassù per quattro minuti, il tempo di levare le cinture di sicurezza e provare a stare senza gravità, e tornare a terra felici, nel Nuovo Messico.

Tra qualche giorno toccherà a Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, che arriverà oltre i 100 chilometri di altezza, dove, secondo alcuni calcoli, inizia davvero lo Spazio; e poi a Elon Musk, che ieri è andato a salutare Branson personalmente come documenta un tweet in cui lo si vede scalzo.

Sono viaggi costosissimi, in qualche caso i biglietti sono stati venduti per milioni di dollari. Ma bisogna fuggire dalla tentazione di considerare queste missioni per quello che appaiono: le nuove montagne russe dei miliardari. Nella storia dell’umanità spesso i pionieri erano ricchi che invece di oziare a basta provavano a spostare l’asticella del possibile un po’ più in là. Tra l’altro sullo SpaceShipTwo di Branson i prossimi passeggeri saranno italiani e saranno scienziati: grazie a un accordo che risale al 2019, ufficiali dell’Aeronautica Militare e ricercatori del Cnr voleranno per condurre esperimenti scientifici “nei 7 minuti del volo parabolico in cui si troveranno in condizioni di microgravità”. E anche questa è l’Italia che vince.